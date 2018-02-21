Gündem / 21 Şubat 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Burundi Meclis Başkanı Pascal Nabenda'yı kabul edecek.

(Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Meclis Kültür, Sanat ve Yayın Kurulunca düzenlenen "Meclis Sohbetleri"nin ilki TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

(TBMM/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde DEİK Yönetim Kurulu Toplantısı ile Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP MYK toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Sudan'daki Sevakin Adası'nda incelemede bulunacak.

(Port Sudan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Fas'ta İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye ülkelerin davetli olduğu 5. İslam Ülkeleri Çocuktan Sorumlu Bakanlar Toplantısı'na iştirak edecek.

(Rabat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu?, Suudi Arabistan'da İİT Çalışma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Cidde) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, seçim ittifaklarının önündeki yasal engelleri kaldırmayı öngören kanun teklifiyle ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

(TBMM/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, İngiltere'de yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelecek ve Avrupalı Türk Parlamenter Birliğinin (UETD) parlamentoda düzenleyeceği "Suriye Savaşı ve Suriye'nin Toprak Bütünlüğü'nün Önemi" panelinde konuşacak.

(Londra)

6- TBMM'den

Genel Kurulda, "yardımcı doçentlik" kadrosu yerine "doktor öğretim görevlisi" kadrosunun ihdas edilmesini öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam edecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri sürdürülecek.

(14.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Perakende Ticaret Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 4. çeyreğe ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu ile şubat ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- TÜİK, ocak ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak ve "Nüfus Projeksiyonları 2018-2080" haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Portalı tanıtım programına iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı ziyaret edecek, YÖK Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Üçüncü Milenyumda Yükseköğretime Yönelik Zorluklar, Fırsatlar" konferansına katılacak.

(Ankara/12.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- FETÖ davaları

15 Temmuz sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sanık savunmalarıyla devam edilecek.

(Ankara/09.30)

15 Temmuz sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişimini sırasında Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal edilmeye çalışırken çıkan olaylarda, Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin tutuklu 41 askerin yargılanmasına Çağlayan'da devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

Darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ni işgal ettikleri iddiasıyla 6'sı tutuklu, 9'u rütbeli 17 askerin yargılanması, Çağlayan'da sürecek.

(İstanbul/10.00)

Şırnak'ta, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar'ın da yer aldığı 21'i tutuklu 427 sanığın yargılanmasına Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince Bölge Adliye Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/09.30)

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan farklı rütbelere sahip eski emniyet mensubu 107'si tutuklu 145 sanığın yargılanmasına Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/10.00)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Shakhtar Donetsk-Roma ve Sevilla-Manchester United maçları yapılacak.

(Kharkiv/Sevilla/22.45)

2- 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları, Güney Kore'de devam ediyor.

(PyeongChang) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Denizlispor-Ümraniyespor, Eskişehirspor-Gazişehir Gaziantep, Tetiş Yapı Elazığspor-Akın Çorap Giresunspor ve İstanbulspor-Grandmedical Manisaspor karşılaşmaları oynanacak.

(Denizli/Eskişehir/16.00/Elazığ/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası maçları Mardin'de başlayacak. İlk gün Yakın Doğu Üniversitesi-Abdullah Gül Üniversitesi ve BOTAŞ-Çukurova Basketbol maçları oynanacak.

(Mardin/15.30/18.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Belçika temsilcisi Hermes ile karşı karşıya gelecek.

(Oostende/22.30)

6- UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibi karşılaşacak.

(Moskova/20.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- e-Ticaret "güven damgasıyla" büyüyecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

"Vatandaşlarımız güven damgasına sahip e-ticaret sitesinin belirli standartları yerine getirdiğini, tüketicinin korunması, kişisel veriler ve ödeme sistemleri konusunda ilgili mevzuatlara uygun davrandığını, güvenilir bir otorite tarafından denetlendiğini bilecek ve alışveriş yaparken kendini güvende hissedecektir"

"Kobilerin markaları, müşteri nezdinde çok tanınır olmadığı için özellikle e-ticarette tercih edilmemektedir. Güven Damgası ile tüketicilerin KOBİ'lere yönelik ürünün teslim edilmemesi, ödeme bilgileri gizliliği ve diğer kaygıları da giderilmiş olacaktır"

(Emrah Gökmen/ Malatya)

2- Satın alınacak ev tapuda üç boyutlu görülebilecek

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı:

"Şu anda grafik olarak haritalara baktığınız zaman sadece çizgisel olarak, iki boyutlu görüyorsunuz. Artık bu yetmiyor. Hazırladığımız projeyle bunu 3 boyutlu, akıllı verilere dönüştürüp, gerekirse kendi dairesinin içerisinde kadar girip, oradaki brüt alanı görebilecek şekilde vatandaşın hizmetine sunmak istiyoruz"

"Şimdi diyelim ki ev alıyorsunuz, emlakçılar ya da birileri size 'Bu ev senindir.' diye gösteriyor ama o evin parsel ve ada numarasını değiştirip, başka bir ev satması da mümkün olabiliyor. Projeyle vatandaş o evi gördükten sonra Tapu'da da bu detay bilgileri görecek ve zeminle tapudaki bilgileri eşleştirme şansı olacak"

"En az 5 santimetre hassasiyetinde datalar üzerinde çalışıyoruz. Google'ın çekimleri 5-6 metre. Burada vatandaş çok yakından, çok net ve çok detayı görebilecek"

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

3- ANALİZ - Kredi ve mevduat faizleri 9 yılın zirvesinde

Kredi ve mevduat faizlerinde yeni yılda da artış sürerken, şubat itibarıyla faizler 9 yılın en yüksek seviyesini gördü

Şubat 2018 itibarıyla aylık bazda ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,68'e, konut kredisi faiz oranı yüzde 1,22 ve taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1,51'e yükseldi

Odeabank Ekonomik Araştırma ve Stratejik Planlama Müdürü Şakir Turan:

"Enflasyonun kalıcı bir şekilde düşürülmesi ve yapısal reformlarla büyüme potansiyelinin yükseltilmesi ülke yatırım ortamını destekleyecekken, faizlerin de gevşemesini sağlayabilecektir"

"Uzun vadede Türk bankacılık sektörünün mevduat tabanının genişletilmesine ve yurt içi tasarrufların artırılmasına odaklanılması gerektiğini düşünüyorum"

(Murat Birinci/ İstanbul)

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