GÜNDEM / 21 Ocak 2021

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "1921 Anayasası'nın Kabul Edilişinin 100. Yılı" sempozyumunun açılış konuşmasını yapacak.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlığını, Ahi Evran-ı Veli Türbesi'ni ve halk çadırını ziyaret edecek.

(Kırşehir/11.30/12.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramankazan ve Kızılcahamam ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Ankara/11.40/13.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Eğitim Programı açılışına video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/ 14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, video konferans yöntemiyle SAHA İstanbul ve İstanbul Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen "Savunma Sanayiinde Yerli ve Milli Üretim" temalı "3. Savunma Sanayii Buluşmaları" etkinliğine katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak, ardından haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.00/14.30)

4- TÜİK, Kasım 2020 dönemi Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi ile bu yılın ocak ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun bazı üyeleriyle görüşmeler yapacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD'de başkanlık görevini Joe Biden'ın almasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AB üyesi ülkelerin liderleri Kovid-19 salgını, aşılamalardaki durum ve aşı sertifikası gündemiyle video konferans toplantısı yapacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük-Beşiktaş, MKE Ankaragücü-Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(Erzurum/İstanbul/16.00/Ankara/Sivas/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Göztepe Futbol Takımı, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına yeni teknik direktörü Ünal Karaman yönetiminde başlayacak.

(İzmir/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 13 ve 16. haftalardan ertelenen 2 maç yapılacak.

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak.

(Saint Petersburg/20.00)

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeşitli merkezlerde düzenlenen grup maçlarının 2'nci serisi sürüyor. İspanya'da A Grubu'nda İzmit Belediyespor, Rusya'dan Dinamo Kursk'la, Çekya'daki B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, Polonya'dan Arka Gdynia'yla, Fransa'daki D Grubu'nda Galatasaray, ev sahibi Bourges Basket'le karşı karşıya gelecek.

(Salamanca/18.30/Prag/18.00/Bourges/22.00)

6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda gruplarda çeşitli merkezlerdeki ilk seri maçları sürüyor. Macaristan'daki A Grubu'nda Bellona Kayseri Basketbol, bu ülkeden KSC Szekszard'la, Türkiye'de maçları oynanan B Grubu'nda OGM Ormanspor, İsrail'den Ramla'yla, Çekya'daki D Grubu'nda Birevim Elazığ İl Özel İdare, Polonya'dan InvestInTheWest ENEA ile karşılaşacak.

(Gyor/22.30/Ankara/17.00/Brno/17.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- SALGINDA YILDIZI PARLAYAN SEKTÖRLER - Temizlik kağıtları pazarı 2020'de yaklaşık 3,4 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştı

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO'su Alp Günvaran:

"2020 senesinde temizlik kağıtları pazarı yüzde 12,4 büyüyerek yaklaşık 3,4 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştı. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak bu kategoride pazar payımızı 1,2 puan artırarak yılı yüzde 25'in üzerinde pazar payı ile kapattık. Yaklaşık 1 milyar TL'lik büyüklüğe ulaşan ıslak mendil kategorisi, geçen yıla göre yüzde 22,4 büyüdü. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak 1,9 puanlık pazar payı artışı kaydettik"

"Limonlu kolonya pazarı yüzde 379 büyüme gösterirken, Selin kolonya markamız ile artan talebe yanıt vermek üzere önemli üretim artışları sağladık. Bebek deterjanı kategorisinde de bir önceki yıla göre pazar payımızı 3,7 puan artırdık"

(Musab Turan/İstanbul)

2- "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" alan 3 bin 63 tesis, Kovid-19'a karşı mücadelesini tescilledi

Türk turizm sektörü, yeni tip koronavirüs nedeniyle 2020'de sezonu kayıpla açsa da, "Güvenli Turizm Sertifikası" ile "yeni normal" ve "kontrollü sosyal hayat"taki varlığını güçlendirdi

"Güvenli ve sağlıklı tatil" taleplerini dikkate alan sektör temsilcileri, 2020'deki yol haritasını da bu doğrultuda şekillendirdi

Tesisler, belge alabilmek için misafirin otele girişinden acil durum ve izolasyona kadar farklı başlıklarda 132 kriteri yerine getirdi

Otellerde, Kovid-19'la mücadele amacıyla, masaların ve şezlongların arası sosyal mesafeye göre düzenlendi, misafirlere, ortak kullanım gerektiren açık büfelerde, çay, kahve makineleri ve su sebilleri önünde görevliler tarafından hizmet verilmeye başlandı

Tesislere girişte, misafirlerin ve çalışanların vücut ısısı ölçümü termal sensörlü ateş ölçerlerle yapıldı ve tüm veriler kayıt altına alındı

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

3- Depremden 24 saat sonra enkaz altından çıkarılan Yüsra ve annesi devletin yardımıyla hayata tutundu

Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta yaşanan depremde enkaz altından 24 saat sonra yaralı halde çıkarılan 3,5 yaşındaki Yüsra ile 28,5 saat sonra kurtarılan annesi Ayşe Yıldız, devletin kendilerine sağladığı sıcak yuvada yaşamlarını sürdürüyor

Depremde eşini ve oğlunu kaybeden, ayak ve bacaklarında ezilmeler nedeniyle kızı ile çok sayıda ameliyat geçiren Ayşe Yıldız, yaşadıkları acının izini hem yüreklerinde hem de bedenlerinde taşıyor

Anne Yıldız:

"Enkaz altında eşimle oğlum vefat etti. Kızım için acılarıma dayanıyor, sabrediyorum. Allah devletimizden razı olsun. Bu sıcak yuvamızda kızımla birbirimize tutunarak, yaşamaya çalışıyoruz"

(İsmail Şen/Elazığ)

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Kaynak: Anadolu Ajansı