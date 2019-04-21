Gündem / 21 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Marmara Denizine Derin Deniz Deşarj Projesi Son Boru Çekimi' Programına katılacak.

Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenleri ve Mili Egemenlik Yılı Etkinlikleri kapsamında, Ankara Atlı Spor Kulübü Tesislerinde "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Engel Atlama Yarışması" Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Tekirdağ/13.00/Ankara-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nın kapanış oturumuna katılacak.

(Antalya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kuzey Makedonya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu yapılacak.

(Üsküp) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2 - Kazakistan'da 2. Geleneksel Sporların İhyası Uluslararası Etnospor Forumu'nun son gününde Etnospor ödülleri verilecek ve forumun sonuç bildirgesi kabul edilecek.

(Almatı) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip edilecek.

(Hartum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgede yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenleri ve Mili Egemenlik Yılı Etkinlikleri kapsamında, Ankara Atlı Spor Kulübü Tesislerinde "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Engel Atlama Yarışması" düzenlenecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TEB BNP Paribas İstanbul Cup Tenis Turnuvası'nın basın toplantısına, Ayşe Hafsa Valide Sultan'ın vefatının 485. yılı etkinliğine ve 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda final etabının ardından düzenlenecek törene katılacak.

(İstanbul/11.00/14.00/16.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 172,4 kilometrelik Sakarya-İstanbul etabıyla sona erecek.

(Sakarya/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/İstanbul/16.00/Antalya/19.00) (Fotoğraflı)

4- Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta Boluspor-Gazişehir Gaziantep, Altay-Hatayspor, Afjet Afyonspor-Altınordu, Adanaspor-Adana Demirspor müsabakalarıyla sürecek.

(Bolu/14.00/İzmir/16.30/Afyonkarahisar/16.30/Adana/19.30) (Fotoğraflı)

5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Banvit-Beşiktaş Sompo Japan, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Darüşşafaka Tekfen karşılaşmaları yapılacak.

(Balıkesir/15.15/Sakarya/17.30) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Efeler Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonunun belirleneceği play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe ile Arkas Spor, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybolda Efeler Ligi'ne yükselecek iki takımın belli olacağı Erkekler 1. Lig final etabının üçüncü ve son gününde Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor-Palandöken Belediyespor, Sorgun Belediyespor-Beşiktaş maçları yapılacak.

(Kayseri/14.00/16.30) (Fotoğraflı)

8- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 22. haftası 4, Kadınlar Süper Lig'in 21. haftası ise tek maçla tamamlanacak.

9- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 32. hafta maçları yapılacak.

ÖZEL HABER

1- Millet bahçelerine "balık ekmek" büfeleri

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

"Millet bahçelerini balık tüketiminin merkezi haline getirmek istiyoruz. Millet bahçelerinde en az bir balık ekmek büfesi olsun istiyoruz"

"Balık ekmek büfeleri, toplumun sağlıklı beslenmesine, milli üretimde sürdürebilirliğin sağlanmasına katkı sağlayacaktır"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

2- Türk üniversiteler NASA uydu yarışmasında iddialı

ABD'de düzenlenen model uydu yarışması CanSat'ın ön elemesinde ilk 40'a girerek final yarışmasına hak kazanan Türk üniversiteler yerli imkanlarla geliştirdikleri projelerle Türkiye'yi temsil ediyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) APİS Ar-Ge takım lideri Aykut Üçtepe:

"Gençlere doğru yatırımlar yapılırsa, kendimizi daha da geliştirmemiz kaçınılmaz olur"

Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay Takımı Kaptanı Muzaffer Duysal:

"Model uydumuzu üreterek olabildiğince test yapmaya çalışıyoruz. (...) Bu yıl dünya şampiyonu olmayı hedefliyoruz"

Medeniyet Üniversitesi Thread takımı sözcüsü Kaya Tarık Şeker:

"NASA, Siemens ve Lockheed Martin gibi büyük kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen bir yarışma olması ile kazanan takım ve okullar büyük bir prestij elde ediyor

(Gökhan Ergöçün/Tolga Yanık/İstanbul)

3- Mehmetçik'in destanlaştığı topraklarda 104. yıl yoğunluğu

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı törenleri için yurdun dört bir yanından Gelibolu Yarımadası'na gruplar halinde gelen ziyaretçilerin oluşturduğu yoğunluk dolayısıyla otellerde yer bulunamıyor

Alan kılavuzu Adnan Genç:

"Böyle ziyaretleri yapanlara, yaptıranlara teşekkür ediyoruz. Özellikle ilk defa gelen ziyaretçiler, milli beraberlik bilincini daha iyi hissediyor"

Ziyaretçilerden Sultan Ekiz:

"Dünyanın neresinde olursak olalım Türk olmak bir ayrıcalık. Tarihimizi en iyi anlatan Çanakkale'ye geldiğim için çok mutluyum"

(Sinan Balcıkoca/Çanakkale)

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Kaynak: AA