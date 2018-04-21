Gündem / 21 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de DEİK Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Ankara İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne iştirak edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kaya Ramada Otel'de Balkan Rumeli Çalıştayı'na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Merinos AKKM Osmangazi Salonu'nda düzenlenecek AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne iştirak edecek.

(Bursa/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, banliyö hizmeti verecek GAZİRAY temel atma törenine katılacak.

(Gaziantep/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin Ataşehir, Maltepe, Sancaktepe ve Beykoz İlçe Kadın Kolları kongrelerine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/13.00/15.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunları 3. Buluşması, Aydoğan Aydın Köprüsü temel atma töreni ile TÜGVA İl Temsilciliği Genç Yönetici Okulu Programı, Kocasinan Belediyesi Erciyesevler Sosyal Tesisleri, kapalı pazar yeri ve Birlik Vakfı şube açılışlarına katılacak.

(Kayseri/10.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bucak Kaymakamlığını ziyaret edecek, BEKAP Kitap Fuarı ile Şehit Muhittin Talha Çalışkan Anadolu İmam Hatip Lisesinin açılışlarına ve Ahmet Kadriye Öztürk Öğretmenevi'nde düzenlenecek eğitim değerlendirme toplantısına iştirak edecek.

(Burdur/10.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek, partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıya katılacak.

(Ankara/11.15/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında Washington temaslarını sürdürüyor.

Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) Toplantılarında Türkiye'yi temsil edecek Şimşek, ayrıca yatırımcılarla bir araya gelecek.

(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Tokat Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Açılışı, Coğrafi Tescil İşaret Belgesi Takdimi, Tokat Ortak Kullanım Tesisi Açılışı törenlerine katılacak, STK ile oda ve borsa temsilcileriyle bölge istişare toplantıları yaptıktan sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Tokat/12.30-18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Habur Sınır Kapısı'nı ziyaret edecek, Uludere Şenoba Gençlik Festivali Şenliği'ne katılacak, Uludere'de açılması planlanan Gülyazı Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunacak.

(Şırnak/11.30-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası'nda İTÜ Altın Arı Takdimi programına katılacak.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, banliyö hizmeti verecek GAZİRAY'ın temel atma törenine katılacak, inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.

(Gaziantep/12.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği-Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor-Bursaspor, Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçları yapılacak.

(Ankara/Karabük/13.30/Trabzon/16.00/Antalya/19.00) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor, Boluspor-İstanbulspor ve Gaziantepspor-Eskişehirspor karşılaşmaları oynanacak.

(Elazığ/13.00/Bolu/Gaziantep/15.00) (Fotoğraflı)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası, Eskişehir Basket-Yeşilgiresun Belediyespor, Gaziantep Basketbol-Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Efes-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Pınar Karşıyaka-Muratbey Uşak maçlarıyla başlayacak.

(Eskişehir/13.00/Gaziantep/15.15/İstanbul/17.00/İzmir/20.15) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Karşılıksız çek oranı düşüyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

"Yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 16, adedi ise yüzde 34 azaldı"

"Karekodlu çekte yakaladığımız başarıyı bono ve senede de taşımak, böylece alacaklının zararının önüne geçmek ve bu alandaki kayıt dışılığı engellemek istiyoruz"

(Ankara/Deniz Çiçek)

2- Sağlık turizmi için Türkiye'ye gelenler hastaneleri doldurdu

Yabancı hastalara verdiği hizmetle dünya çapında göz dolduran ve gelen taleplere yetişmekte zorlanan Türkiye, bu yıl sağlık turizminde 800 bini aşkın turistten 8 milyar dolar gelir bekliyor

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak:

"Şu anda yabancı hasta kabul etmekte sıkıntı yaşıyoruz. Özel hastanelerimizin kapasiteleri şu anda dolu. İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir'de yeterli kapasitemiz artık yok. Ameliyathanelerimiz ve yabancı hasta katlarımız dolu. Bunun için yeni şehir hastanelerinin açılışıyla kapasitemiz 2-3 kat artacak"

"Sağlık turizmi olarak bu yıl için yaklaşık 810 bin turist gelmesini bekliyoruz. Bu rakamlarla 8 milyar dolar gibi bir gelir hedefliyoruz. Kişi başı 9-10 bin dolar gelir öngörüyoruz"

"Sağlık turizminde, Körfez bölgesindekiler saç ekimi ve estetik, Avrupalılar diş, göz ve estetik, Balkanlardan Moğolistan'a kadar olan ülkelerden gelenler nakil, onkoloji gibi ağır vakalar için geliyor. Afrika'dan da genelde Türkiye'ye kanser tedavileri için hastalar geliyor. Avustralya, Yeni Zelanda ve İskandinav ülkelerinden cilt hastaları tedavi için Türkiye'yi tercih ediyor"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

3- "Hindistan'da Türk şirketleri için fırsatlar bulunuyor"

Hindistan Planlama Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Amitabh Kant:

"Hindistan'da Türk şirketleri için birtakım fırsatlar bulunuyor"

"Hindistan'da birçok havaalanı inşaatı var bir çok şehrin inşası var. Türk şirketleri Hindistan'daki bu tür faaliyetlerde yer almalılar"

"Türkiye Hindistan'ın bilgi teknolojilerindeki gücünden fayda sağlayabilir"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

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