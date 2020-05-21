GÜNDEM / 21 Mayıs 2020 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

2- TCMB, 1. çeyreğe ilişkin yurt dışı portföy yatırım istatistikleri ile mart ayına ait uluslararası yatırım pozisyonunu duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- TCMB, mayıs ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30

4- TÜİK, 2018 yılına ilişkin taşıt-kilometre istatistikleri ile mart ayına ait tarımsal girdi fiyat endeksi ve aynı aya ilişkin katı yakıtlar verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Başarılı pandemi mücadelesi Türkiye'ye olan sağlık turizmi talebini artırabilir

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yeter Demir Uslu:

"Pandemi sürecinde başarılı bir salgın yönetimi yürütmemiz bu anlamda Avrupa'daki sağlık turizmi pastasından daha fazla pay alabilmemiz için bize ciddi bir fırsat sunmaktadır"

"Sağlık turizminde Türkiye'ye olan talep artacak, bu kaçınılmazdır. Salgının yönetiminde sağladığımız başarıyı bu noktada da gösterebilirsek uzun vadede çok ciddi kazanımlarımızın olacağı açıktır"

"Sağlık turizminde rekabet edilebilirliğin temel olarak dayandığı nokta ülkenin sağlık sistemi ve sağlık koşullarıdır. Acil durum hastaneleri ve şehir hastaneleri ülkemiz sağlık sistemini güçlendirmektedir. Bu açıdan Türkiye'nin sağlık turizminde küresel rekabet gücü artmaktadır"

(Kenan Irtak/İstanbul)

2- Engelli bireylerin ailelerine "uzaktan eğitim" desteği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kovid-19'la mücadele sürecinde evde kalan engelli bireyler ve ailelerine TRT ile iş birliğinde uzaktan eğitim desteği sağlayacak

Engelli bireylerin kişisel temizlik, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına yönelik alışkanlık kazanmasını sağlamak amacıyla ünlü isimlerin de katılımıyla bilgilendirme videoları yayımlanacak

(Burcu Çalık/Ankara)

3- Sıcak geçen kışın ardından yaz dönemi mevsim normallerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, hava sıcaklıkları haziran, temmuz ve ağustosta Doğu Akdeniz ile doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredecek

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek:

"Hava sıcaklığı 22 Mayıs Cuma gününden itibaren 16 dereceye kadar düşecek. Sıcaklık mevsim normallerinin de altına inerek hava serinleyecek"

"Sıcaklık ortalaması ocak ayından bu yana mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Yaz döneminde ise sıcaklıklarda büyük değişimler beklenmiyor. Sıcaklıklar haziran, temmuz ve ağustos ayı için mevsim normallerinde görünüyor"

"Yazın normal sıcaklıklar olacak ama aşırı sıcak hava dalgaları gözükmeyecek. İstanbul'da 35-36 dereceler olmayacak gibi gözüküyor"

(Hanife Sevinç/İstanbul)

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Kaynak: AA