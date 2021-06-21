İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

16.05-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ev sahipliğinde düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere Antalya'ya gidecek.

16.05

-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ev sahipliğinde düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere Antalya'ya gidecek.

11.00

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, EPİAŞ YEK-G Piyasası açılış törenine katılacak. EPİAŞ Genel Müdürlüğü


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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