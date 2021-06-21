İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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16.05-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ev sahipliğinde düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere Antalya'ya gidecek.
16.05-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ev sahipliğinde düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere Antalya'ya gidecek.
11.00
-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, EPİAŞ YEK-G Piyasası açılış törenine katılacak. EPİAŞ Genel Müdürlüğü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı