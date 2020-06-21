GÜNDEM / 21 Haziran 2020
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GÜNDEM / 21 Haziran 2020

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çerkeş Hayvan Pazarı, Kurşunlu Kızlar Yolu Barajı ve Tuz Mağarası'nda incelemelerde bulunacak.

GÜNDEM / 21 Haziran 2020
21.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 21.06.2020 09:02

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çerkeş Hayvan Pazarı, Kurşunlu Kızlar Yolu Barajı ve Tuz Mağarası'nda incelemelerde bulunacak.

(Çankırı/13.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Sırbistan'da genel ve yerel seçimler yapılıyor.

(Belgrad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 28. haftaya Kasımpaşa-Fenerbahçe, Galatasaray-Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/18.30/21.00/Konya/21.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'de 29. hafta Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük, Boluspor-Altınordu, Altay-Akhisarspor karşılaşmalarıyla sürüyor.

(İstanbul/17.30/Bolu/İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Her huzurevinde bir doktor görev yapacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

"Huzurevlerinde sağlıkçıların sayısını gitgide artıracağız. Her huzurevine bir doktor istiyoruz. Cumhurbaşkanı'mız da bunun talimatını verdi. İnşallah yıl bitmeden bu amacımıza ulaşacağız. Sağlık Bakanlığımız ilana çıkacak"

"(Kovid-19 salgını) Dünyada maalesef vefatların yüzde 50'si huzurevlerinde gerçekleşti. Çok acı vakalar, acı örnekler izledik"

"Aldığımız sıkı önlemler sayesinde huzurevlerinde Kovid-19'dan vefatların Türkiye'deki tüm vefatlar içindeki oranı yüzde 4 oldu"

"(Vefa Sosyal Destek Grupları) Bu süreçten sonra da 'Vefa' ismini koruyarak farklı bir şekilde devinimini sağlayarak bu projeye devam edeceğiz"

(Burcu Çalık/Ankara)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu AA'ya açıklamalarda bulundu:

"Salgının başladığını günden itibaren etkili önlemlerin büyük bir titizlikle uygulandığı havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayımız iç hatlarda 14 bin 693, dış hatlarda ise 3 bin 872 olmak üzere toplamda 18 bin 565 oldu ve yaklaşık 1,5 milyon yolcu hava yolunu kullandı. Bu sayının şu anda salgın nedeniyle uçulmayan dış hat uçuş noktalarının süreç içerisinde yeniden açılmasıyla çok daha hızlı artacağına inanıyoruz"

"Dış hat uçuşlar için 92 ülkeyle iş birliğimiz devam ediyor. Kuruluşlar ve muhatap ülkelerle uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz"

"(İstanbul) Havalimanımızda sunulacak 5G sinyali konusundaki çalışmalarımızda çok önemli aşamalar katettik. Ülkemizde faaliyet gösteren üç operatörün de 5G test çalışmaları tamamlandı"

(Sinan Balcıkoca/Bursa)

3- Prof. Dr. Bulut: "Türkiye'nin faizsiz finansın merkezi olacağına inanıyorum"

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut:

"Türkiye'nin son Kovid-19 krizinde ortaya koyduğu başarılı yönetim herkesin dikkatini çekmiş durumda. Bu başarılı süreç yönetimi ve genel olarak iyiye gidiş faizsiz fonların ülkemize gelmesini elbette kolaylaştıracaktır. Özellikle İstanbul Finans Merkezi projesi ile İstanbul'un sadece finansın değil faizsiz finansın da merkezi olacağına inanıyorum"

"Faizsiz finans sistemini ülkemizde geliştirmek için bir husus ise faizsiz finans sistemini bilen kaliteli bir insan kaynağı oluşturulmaktır. Bunun için şu anda birçok lisans, yüksek lisans ve doktora programları açıldı. Ayrıca faizsiz finans kurumları da personellerini alanda uzmanlaştırmak için hizmet içi eğitimler veriyorlar"

(Furkan Gençoğlu/ İstanbul)

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Kaynak: AA

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