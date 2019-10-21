GÜNDEM / 21 Ekim 2019

21.10.2019 09:02

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenecek TRT World Forum 2019'a katılacak.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg, İrlanda Büyükelçisi Sonya Mcguıness ve Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki'yi ayrı ayrı kabul edecek.

(İstanbul/11.30/Ankara/15.00/15.45/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TRT World Forum'un açılışı ile Yıldız Teknik Üniversitesinin yeni akademik yılı açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum Çalıştayı'na katılacak.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık merkez binada düzenlenecek "E-Portfolyo Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, eylül ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine, 3 ay (91 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosu ile 2 yıl (728 gün) vadeli 6 ayda bir 6,90 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihraçlarını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT World Forum'da hitap edecek.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD ile varılan anlaşmanın ardından Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat süreyle ara verilmesine ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları izleniyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar devam ediyor.

(Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Yekta Saraç, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde gerçekleştirilecek "YÖK 100/2000 Doktora Öğrenci Buluşmaları"na katılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın yargılanmasına Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

(Kırıkkale/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- FETÖ davaları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam ediliyor.

(İstanbul/09.00)

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanması 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.

(Ankara/09.30)

5- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam ediliyor.

(İstanbul/09.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu'ndaki 2. Türkiye Üniversite Ombudsmanlık Toplulukları Kongresi'nin açılış törenine katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Süper Lig'de 8. haftanın son maçında İttifak Holding Konyaspor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Konya/20.00) (Fotoğraflı)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile İspanya temsilcisi Real Madrid arasında 22 Ekim Salı günü yapılacak A Grubu 3. hafta maçı öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ise Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri, Real Madrid ise Türk Telekom Stadı'nda yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını tamamlayacak.

(İstanbul/20.30/21.00/18.15/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TFF 1. Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük, Osmanlıspor'u konuk edecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası Anadolu Efes-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol maçıyla sona erecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Demiryolu ağı ülkeyi saracak, mesafeler kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

"Türkiye genelinde şehirler arasındaki mesafeleri kısaltmak ve insanımızın hayatını kolaylaştırmak amacıyla bin 889 kilometre yüksek hızlı tren, bin 786 kilometre hızlı tren ve 429 kilometre konvansiyonel olmak üzere toplam 4 bin 104 kilometre yeni demiryolu yapım çalışmalarımız devam ederken, 152 kilometrelik hızlı tren hattının yapımı ise ihale aşamasında bulunuyor"

"2023 yılı hedefleri kapsamında 2 bin 331 kilometrelik hattın proje çalışmaları tamamlanırken, 6 bin 434 kilometre de proje hazırlama çalışmaları devam ediyor. Yeni hat yapımlarıyla 2 bin 323 kilometrelik kesimde sinyalizasyon ve 987 kilometrelik kesimde elektrifikasyon yapım çalışmalarının sürüyor"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Milyoner sayısı 8 ayda yaklaşık 30 bin arttı

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, yılın 8 ayında 29 bin 928 kişi artarak 210 bin 54'e ulaştı

Ağustos sonu itibarıyla milyonerlerin bankalardaki toplam mevduatı 1 trilyon 244 milyar 226 milyon liraya yükseldi

Milyoner başına düşen ortalama mevduat, yaklaşık 5,9 milyon lira olarak hesaplandı

(Murat Birinci/İstanbul)

3- Antalya turizmde "rekora" doymuyor

"Turizmin başkenti" Antalya'nın ağırladığı turist sayısının tarihinde ilk kez 14 milyonu geçmesi, sektör temsilcilerini sevindirdi

TÜROFED Başkanı Osman Ayık:

"Beklenen başarı. Kalan dönemde de aynı tempo devam edecek ve yıl sonunda 16 milyon rakamını yakalayacağız"

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı:

"Yeni stratejileri geliştirebildiğimiz müddetçe rekor kırmaya devam edeceğiz"

POYD Başkanı Ülkay Atmaca:

"Türkiye'nin ve Antalya'nın sahip olduğu doğa, tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra verdiğimiz hizmetin kalitesiyle de dünya turizminde söz sahibiyiz"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

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Kaynak: AA