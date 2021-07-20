GÜNDEM / 20 Temmuz 2021
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GÜNDEM / 20 Temmuz 2021

GÜNDEM / 20 Temmuz 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları ile toplu açılış ve temel atma törenlerine katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları ile toplu açılış ve temel atma törenlerine katılacak.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muradiye beldesini ziyaret edecek, bazı bölgelerinde incelemede bulunacak, Güneysu'da sürdürülen çalışmaları inceleyecek ve bayram ziyareti gerçekleştirecek.

(Rize/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Kurban Bayramı kutlanıyor

İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlama ve programlar izleniyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile yapacağı 2. eleme turu ilk maçı için Hollanda'nın Eindhoven kentine gidecek.

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim ile bir oyuncu, PSV Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı takım PSV maçı öncesi son antrenmanını PSV Stadı'nda gerçekleştirilecek.

PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt ve bir oyuncu, PSV Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. PSV Eindhoven, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını PSV Stadı'nda yapacak.

(İstanbul/11.30/Eindhoven/19.30/20.00/17.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 6 maç oynanacak.

3- UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda, 4 maç yapılacak.

ÖZEL HABER

1- Kovid-19'u atlatanların devam eden sıkıntılarına ilişkin ilk veriler ortaya çıktı

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Takip Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Cenk Aypak:

"En sık görülen şikayetler nefes darlığı, yorgunluk, halsizlik, kas ve eklem ağrıları ile kalp ağrısı. Bunun yanında unutkanlık, hafıza zayıflamaları, uyku bozuklukları şikayetleriyle de karşılaşıyoruz"

"Kovid-19'un atlatılmasının ardından ilk 3 aylık periyotta en sık gördüğümüz şikayetler nefes darlığı, kas ağrıları ile unutkanlık"

2- Türkiye'de iklim değişikliği nedeniyle hava sıcaklığı 2100 yılına kadar 5-6 derece artabilir

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Şaylan:

"Tahminlere göre, ülkemizde Karadeniz Bölgesi'nde gelecekte yağışlar azalmayabilir. Bu durum ilerleyen yıllarda Karadeniz'de kuraklığın olmayabileceğini bize gösteriyor"

"Diğer bölgelerimizde yağışlarda farklı mevsimlerde bir azalma beklentisi var. Yağışların azalması yer üstü ve yeraltı su kaynaklarımızı olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum barajlardaki su seviyesini, enerji üretimimizi, tarım alanlarını, tarımsal ürünlerimizi, üreticiyi etkiler"

"Küresel ısınmadan dolayı aşırı hava olaylarının sayısında artışlar meydana gelecek. Son yıllarda sel veya kuraklık problemlerini fazla sayıda görmeye başladık"

(Hikmet Faruk Başer)

3- Rıza Kayaalp, Tokyo'da altın madalya koleksiyonunu tamamlamaya çalışacak

Kariyerinde 10 Avrupa ve 4 dünya şampiyonluğu bulunan milli güreşçi, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalyayı kazanmayı amaçlıyor

Rıza Kayaalp: "Olimpiyatlar öncesi büyük şampiyonada şampiyon olmak insanı daha bir motive ediyor. Ama en önemlisi olimpiyata çok formda, çok güçlü ve sakatlık olmadan gidebilmek. Allah'a şükürler olsun şu ana kadar her şey yolunda"

"Çok iyi bir şekilde hazırlandığımı düşünüyorum. Artık nasibimde varsa olur, nasibimde yoksa yapacak bir şey yok. Oraya çıkacağım, olimpiyat şampiyonluğu için savaşacağım. İnşallah ülkemize şampiyonlukla dönmek nasip olur"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara)

***

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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GÜNDEM / 20 Temmuz 2021 - Haberler
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