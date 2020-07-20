GÜNDEM / 20 Temmuz 2020
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GÜNDEM / 20 Temmuz 2020

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi törene iştirak edecek.

GÜNDEM / 20 Temmuz 2020
20.07.2020 08:59 | Son Güncelleme: 20.07.2020 08:59

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi törene iştirak edecek.

(Lefkoşa/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle "Pakistan Sanal Ticaret Heyeti Programı"na katılacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile 2019'a ilişkin yazılı medya istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Lome/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya Alan Başkanlığında incelemelerde bulunacak, Kale Yerleşkesi açılışına ve Ferman Akgün konserine katılacak.

(Nevşehir/18.30/20.00/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Satranç Federasyonunun "Maskeni Tak, Mesafeni Koru, Hamleni Yap" sloganıyla düzenlediği etkinliğe katılacak.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 2. Lig play-off çeyrek final turunda Manisa Futbol Kulübü-İnegölspor, Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK, Ankara Demirspor-Sakaryaspor ve GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor maçları yapılacak.

(Antalya/20.00/22.00)

ÖZEL HABER

1- KKTC Başbakanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı ve sonrasında yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu:

"Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türk halkı için yeni bir dönemin başlangıcıdır"

"46 yıl sonra hayatlarını kaybeden, şehit düşenlere rahmet diliyorum. Hem Mücahitlerimize hem Mehmetçiklerimizin mekanları cennet olsun"

"Kıbrıs'ta bundan sonra anlaşma şekli ne olursa olsun, Türkiye'nin garantörlük haklarının devam etmesi gerektiğini tekrar vurguluyorum"

"Artık federal temelde değil, iki eşit devlet temelinde bir anlaşmanın Kıbrıs'ın gerçeklerine göre, kalıcı ve sürdürülebilir olabileceğini vurgulamak istiyorum"

(Muhammet İkbal Arslan/Lefkoşa)

2- "Diyarbakır anneleri" evde de oturma eyleminde de evlatlarının yolunu gözlüyor

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneler, evlerinde de çocuklarından gelecek umutlu bir haberin bekleyişini sürdürüyor

Kimi anne evladından geriye kalan eşyalarla özlemini gidermeye çalışırken, bazılarına ise hasret kaldıkları çocuklarının eşyalarını görmek acı veriyor

Annelerden Ayşegül Biçer:

"Oğluma ait bütün eşyaları bavullara sakladım, açıp bakamıyorum. Her yandan onun kokusu geliyor. Mustafa'nın hayali her zaman karşımda, sesi kulağımda"

Anne Sariye Tokay:

"9 yıldır bu kravatı çantamda taşıyorum. Gece bu kravatın kokusuyla yatıyorum"

(Hasan Namlı/Diyarbakır)

3- Alman turizmciler Türkiye'nin Kovid-19 önlemlerine tam not verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İzmir Kuşadası Tanıtım Gezisi'ne katılan Alman turizm profesyonelleri, "safe tourism" uygulamalarını yerinde gördü

Touristik Aktuell Şef Redaktörü Matthias Gürtler:

"Türkiye'de güvenle tatil yapılabilir. Sadece dergide değil, sosyal paylaşım sitelerinde de Türkiye'deki güvenli tatil imkanını anlatacağız. AB ülkelerinin Türkiye'ye seyahat kısıtlamasının bir an önce kaldırılacağını umuyoruz"

Alman seyahat bürosu Holzapfel'in yetkilisi Bastian Wipfler:

"Alman vatandaşlarının Türkiye'de tatil yapma talebi var. Kısıtlamanın ne zaman sona ereceğini, uçuşların ne zaman başlayacağını soruyorlar. Döndüğümüzde onları Türkiye'de çok iyi bir tatilin, güvenli olanakların, güzel plajların beklediğini söyleyeceğiz"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan:

"Misafirlerimiz, Türkiye'nin ne kadar güvenli olduğunu görüp memnuniyetlerini dile getirdiler"

(Efsun Erbalaban Yılmaz/İzmir)

***

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Kaynak: AA

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