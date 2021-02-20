GÜNDEM / 20 Şubat 2021

6 Nisan 1920

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 26. hafta mücadelesine Kasımpaşa-Fatih Karagümrük, Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor ve Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/Denizli/Malatya/16.00/Antalya/19.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'in 22. hafta mücadelesi Menemenspor-Akhisarspor, Altınordu-Adanaspor, Giresunspor-Ankaraspor ve İstanbulspor-Yılport Samsunspor maçlarıyla sürecek.

(İzmir/13.30/16.00/Giresun/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki 5. maçında İsveç'le karşılaşacak. Grubun diğer maçında Hırvatistan-Hollanda mücadelesi yapılacak.

(İstanbul/17.00/20.00) (Fotoğraflı)

4- 26. Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası, yapılacak. Ataköy Atletizm Salonu'ndaki müsabakalar öncesi düzenlenecek basın toplantısında, Avrupa Atletizm Birliği Geçici Başkanı ve Balkan Atletizm Birliği Başkanı Dobromir Karamarinov ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar soruları cevaplayacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı)

5- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun şubat ayı toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray HDI Sigorta-Çan Gençlik Kalespor, VakıfBank-PTT, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Fenerbahçe Opet, İlbank-Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/13.30/15.30/Ankara/Aydın/14.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 14. haftasına 2 maçla devam edilecek; Kadınlar Süper Ligi'nde 15. hafta maçları yapılacak.

ÖZEL HABER

1- YATIRIMCILARA ALTIN FIRSATLAR - Türkiye 13 milyonluk genç nüfusuyla yabancı yatırımcılara fırsatlar sunuyor

TOBB ETÜ İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ramazan Aktaş:

"Genç nüfusun girişimcilik potansiyeli yüksek. Bilgisayar, yazılım ve oyun sektörlerinde ciddi bir potansiyelimiz var. Bunların iyi değerlendirilmesini sağlayacak yatırımlara ülkemiz açık durumda"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Toğay:

"Türkiye'nin ortalama iş gücü kalitesi yani beşeri sermaye düzeyi zaman içinde artmaktadır. Bu yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekecek önemli bir unsurdur"

(Zeynep Canlı/Ankara)

2- 2020'de Ukrayna'da en büyük yatırımcı ülke Türkiye oldu

Türk-Ukrayna İş Adamları Derneği Başkanı Burak Pehlivan:

"Türkiye'den Ukrayna'ya özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarının öncülüğünde 400 milyon dolara yakın yatırım geldi ve ülkemiz, Ukrayna'da geçtiğimiz yıl en büyük yabancı sermaye yatırımcısı ülke oldu"

"Türkiye olarak tarihte ilk kez, yılın ilk 11 ayı baz alındığında Ukrayna ile yaptığımız dış ticarette fazla verdik. Üstelik bunu, Ukrayna'nın toplam ithalatı ilgili dönemde yüzde 10, Türkiye'nin toplam ihracatı ise yüzde 7 azalırken, Ukrayna'ya ihracatımızı artırmayı başararak sağladık"

"Yaklaşık 1 yıldır gelişmekte olan para birimlerinin tamamında yaşanan değer kayıplarından Ukrayna'nın etkilenmediğini görüyoruz"

(Musab Turan/İstanbul)

3- GRAFİKLİ - KIŞ TURİZMİNİN GÖZDE MERKEZLERİ - Erciyes'in pistleri, kayak tutkunlarına adrenalinin zirvesini yaşatıyor

Uluslararası standartlardaki pistleri, kar kalitesi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri ve eşsiz doğa manzaralarıyla öne çıkan Erciyes Dağı, sunduğu imkanlarla kayak tutkunlarını kendine çekiyor

Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu:

"Kayak merkezinde 34 farklı pistimiz var. 102 kilometreyi bulan pist uzunluğumuz mevcut. Her zorluk derecesine uygun pistler var. Yeni başlayan da profesyonel olan da dört farklı kapımızda kendi kayak becerisine uygun pisti bulabilir"

(Ergün Haktanıyan/Kayseri)

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Kaynak: Anadolu Ajansı