GÜNDEM / 20 Şubat 2020

20.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:02

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Konukevi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katılacak.

Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne Meclis Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

(Ankara/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç ile görüşecek.

(TBMM/11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Ozan Balcı, milletvekili ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Tokat heyetiyle bir araya gelecek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne ve Kırklareli'nde esnafı ve partisinin il başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Edirne/10.15-11.00/Kırklareli/12.00-15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM Genel Kurulunda, finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" ve "Mardin İş Dünyası ile Buluşma" etkinliklerine katılacak.

(Gaziantep/11.30/Mardin/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- TÜİK, şubat ayı Tüketici Güven Endeksi, ocak ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ve geçen yılın son çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri bütçe konusunda özel zirve düzenleyecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılanması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(İstanbul/09.00)

3- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar takip ediliyor.

(Elazığ) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçları oynanacak.

Avrupa kupalarında bu sezon yoluna devam eden tek Türk takımı Medipol Başakşehir, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile deplasmanda karşılaşacak.

(Lizbon/20.55) (Fotoğraflı)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Real Madrid'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

3- Voleybolda CEV Kadınlar Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Türk Hava Yolları, Avusturya temsilcisi ASKÖ Linz-Steg ile deplasmanda karşılaşacak.

(Linz/21.00)

4- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'den Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank ve Fenerbahçe Opet'in de yer alacağı çeyrek final eşleşmelerinin kura çekimi, Avrupa Voleybol Konfederasyonunun Lüksemburg'daki merkezinde yapılacak.

(Lüksemburg/15.00)

5- Uluslararası Bisiklet Birliğinin 2.1 kategorisinde bulunan Antalya Bisiklet Turu ilk etap yarışıyla başlayacak.

(Antalya/12.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- 1915 Çanakkale Köprüsü'nde kırmızı beyaz kulelerin yarısından fazlası tamamlandı

Temeli 18 Mart 2017'de atılan, iki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü için Avrupa ve Anadolu yakalarında deniz içi ve kara çalışmaları aralıksız devam ediyor

Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak köprünün Sütlüce ve Şekerkaya yakalarındaki ayaklarında üst üste konulan kule bloklarının yüzde 56,3'ü montajlandı

(Burak Akay/Çanakkale)

2- "Sıfır Atık Mavi" ile 180 bin metreküp deniz çöpü toplandı

Geçen yıl haziran ayında başlayan proje kapsamında yapılan çalışmalarda Türkiye'deki deniz ve kıyılardan en fazla "plastik atık" ve "sigara izmariti" çıktı

Kıyılardan toplanan deniz çöplerinin yüzde 80'nini plastikler oluşturdu, sadece İstanbul'da yapılan deniz temizliği çalışmalarında bir milyondan fazla plastik poşet toplandı

Deniz ve kıyılardan en çok çöp Samsun'da toplandı

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

3- TÜBİTAK Başkanı Mandal: "İngiltere ile teknoloji temelli proje hazırlığındayız"

"Türkiye'den bir üniversite ve sanayi ile İngiltere'den bir üniversite ve sanayinin eş zamanlı başvurabileceği bir proje üzerine çalıştay düzenlemeyi planlıyoruz"

"İki ülke arasındaki mevcut araştırma temelli teknoloji geliştirmeye odaklı iş birliklerinin artırılmasına yönelik adımlar atıyoruz. İngiltere'nin Brexit süreci; onların bize, bizim de onlara yönelik yeni stratejik iş birliği potansiyellerini doğuruyor"

"İki tarafın da kazanımları olacak, dijitalleşmenin içinde olduğu ama genel ekseni imalata dayalı olan bir çalıştay ve çağrı programını planlıyor olacağız"

"Türkiye'deki girişim ekosistemini geliştirmeye uğraşıyoruz. Milli Teknoloji hamlesini başarı noktasına getirmek ve dünyada 10 büyük ekonomiye girmek için sadece destek vermek değil, girişimlerin çoğunun devam etmesi, büyümesi ve ticarileşmesi modelleri üzerine çalışıyoruz"

(Mehmet Fatih Erdoğdu/İstanbul)

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Kaynak: AA