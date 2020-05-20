GÜNDEM / 20 Mayıs 2020
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

GÜNDEM / 20 Mayıs 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak.

GÜNDEM / 20 Mayıs 2020
20.05.2020 09:02 | Son Güncelleme: 20.05.2020 09:02

6 Nisan 1920

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" tanıtım toplantısına ve DEİK Talks programına katılacak.

(Ankara/10.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Covid-19 Süreci ve Sonrasında Türkiye'de ve Dünyada Savunma Sanayii" konulu STM Think Tech online paneline iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile mart ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30 )

4- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi, nisan ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya Hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı, video konferans aracılığıyla toplantı yapacak.

(İstanbul/14.00)

ÖZEL HABER

1- Sağlık çalışanları, Kovid-19 ile mücadelede fedakarlıklarıyla anılacak

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde görevli hemşire Mevlüt Değirmen:

"Annem kanser tedavisi görüyor, babam riskli yaş grubunda. Başta onlardan ayrı kalmamı kabullenemediler"

İç hastalıkları uzmanı Dr. Beyza Kurt:

"Yaklaşık 1,5 aydır yurtta kalıyorum. Ailemin ihtiyaçlarını kapıya bırakıp, uzaktan el sallıyorum"

Hemşire Pınar Karaman:

"Ailemiz ikinci planda, önceliğimiz hastalarımız oldu"

(Ayşe Yıldız/Antalya)

2- "Yeşil Anahtar"dan otellere "ücretsiz iptal süresini uzatın" önerisi

Türkiye'den 97, dünya genelinde 3 bin 200 tesisin dahil olduğu Uluslararası Yeşil Anahtar Programı, Kovid-19'la mücadele sürecinde tesislere, iptal işlemlerinden gelir yönetimine, kampanyalardan gıda yönetimine kadar öneriler içeren liste sundu

Yeşil Anahtar sahibi otellere, ücretsiz iptal sürelerini uzatmaları ve "iade edilemez" şartı olan otel odalarının fiyatlarında iindirim yapılması önerildi

Listede, kapalı veya misafir olmaması durumunda tesislerin sağlık personellerinin hizmetine sunulması önerisi de yer aldı

Otellere, çevre şirketlerle anlaşarak yemek dağıtımı yapabilmeleri ve menülerini kısaltarak israftan kaçınmaları tavsiye edildi

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

3- Konut kredilerinde maliyet 4'te bir azaldı

Konut kredi faiz oranı son bir yılda 850 baz puan azaldı. 10 yıl vadeli 200 bin lira kredi kullanan tüketici, geçen yıl mayısta aylık 3 bin 839 lira öderken, söz konusu tutar bu senenin aynı döneminde 2 bin 787 liraya düştü

Düşüş sayesinde aylık 1052 lira, toplamda ise 126 bin 221 lira tüketicinin cebinde kaldı

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün:

"Özellikle bu dönemde gayrimenkul satma değil alma zamanı"

"İlerleyen aylarda Türkiye, fırsatlarıyla ve salgına karşı verdiği başarılı çalışma ile yabancılar açısından yine tercih edilen ülke olacak"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa:

"Kamu bankalarının başlattığı faizlerdeki indirim sektöre hareket getirdi"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti Haber
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir Haber
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaştı Haber
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaştı
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu Haber
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı Haber
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Yunanistan'ın '19 Mayıs 1919' açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
19 Mayıs'ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı
19 Mayıs'ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı
Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu
Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Van'da bir mahalle daha taziyeye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Van'da bir mahalle daha taziyeye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu
Tarihçi, kitabını yazdığı Likya Yolu'nda kayboldu, bir de ceza yedi
Tarihçi, kitabını yazdığı Likya Yolu'nda kayboldu, bir de ceza yedi
Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalarda çekildi
Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalarda çekildi
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı
Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan Sırrı Süreyya Önder
Magazin Sinan Özen Hande Ataizi Yılmaz Erdoğan Jennifer Lopez
Spor Metin Oktay İlhan Cavcav Lionel Messi Bülent Uygun Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Antalya 19 Mayıs Türk Lirası Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: GÜNDEM / 20 Mayıs 2020 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 09:22:33. #1.14#
title