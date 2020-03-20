GÜNDEM / 20 Mart 2020
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› GÜNDEM / 20 Mart 2020 - Haberler
Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı, Ankara, Güncel

GÜNDEM / 20 Mart 2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

20.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:02
GÜNDEM / 20 Mart 2020

6 Nisan 1920

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, 2019 yılına ilişkin "iş gücü istatistikleri" ile "canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları ve üretim değeri"ni, şubat ayına ilişkin "yurt dışı üretici fiyat endeksi" verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattındaki bekleyişi takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

(Edirne)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

(Diyarbakır)

SPOR

1- Süper Lig'de Kulüpler Birliği Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı kararıyla liglerin ertelenmesi sonrası yapacağı toplantıyla mevcut durumu görüşecek.

(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Koronavirüs endişesi doğrudan yatırımları yüzde 15 düşürecek

UNCTAD'ın Koronavirüsün Küresel Uluslararası Doğrudan Yatırımlara Etkisi Raporu'ndan:

"2021 yılına kadar talep şoku filtrelemesinin etkisiyle 2020'de yüzde 5 ila yüzde 15 arasında değişen küresel doğrudan yabancı yatırım (DYY) akışları üzerinde olumsuz etki tahmin ediliyor"

"En büyük ilk 100 çok uluslu şirketin 41'i kar ve artan risk uyarılarında bulundu, 10'u daha düşük satışlar öngördüğünü, 12'si üretim veya tedarik zinciri aksamaları üzerinde olumsuz etkiler beklediğini ve 19'u her ikisinden de etkilenmeyi beklediğini bildirdi"

"Küresel DYY'nin önemli bir payını oluşturan en iyi 5 bin çok uluslu şirket, Kovid-19 nedeniyle 2020 kazanç tahminlerinde ortalama yüzde 9'luk düşüş revizyonu öngörüyor. En büyük darbeyi yüzde 44'lük düşüşle otomotiv endüstrisi, yüzde 42'lik düşüşle hava yolları ve yüzde 13'lük düşüşle enerji ve temel malzeme endüstrileri alacak"

(Yunus Türk/İstanbul)

2- MEB lise öğrencileri için "evden" katılabilecekleri 3 yarışma düzenledi

Yarışmalara ortaöğretime bağlı fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencileri katılabilecek

"Evde Kodluyorum", "Çevreyi Korumaya Evden Başlıyoruz" ve "Kitap Okuma Eleştirel Bakış" isimli yarışmalarla ilgili ayrıntılı bilgiye "ogm.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek

(Yıldız Aktaş/Ankara)

3- Aile hekimliği, açıktan atama, devlet hizmet yükümlülüğü kuraları internetten canlı yayınlanacak

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbir kararları genişletildi

Yeni uygulamaya giren kararlara göre, devlet hizmet yükümlülüğü, açıktan atama, iller arası aile hekimliği başta olmak üzere tüm kuralarda ilgililerin evraklarını elden teslim etmeleri uygulaması kaldırıldı

Tüm kura başvuruları e-devlet üzerinden alınmaya başlandı

Tüm kuraların ilgililerin katılımı olmaksızın çekilmesi ve internet ortamında canlı yayınlanmasına karar verildi

(Yeşim Karaaslan/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez 5 haneye çıktı Haberler
Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez 5 haneye çıktı
2019'da 932 bin kişi arttı! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı Haberler
2019'da 932 bin kişi arttı! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor Haberler
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor
Öfkeli koca, attığı mesajla yerini tespit ettiği eşini kurşuna boğdu Haberler
Öfkeli koca, attığı mesajla yerini tespit ettiği eşini kurşuna boğdu
Konyalı eczacı, virüs karşı aldığı önlemden dolayı bunu yazdı Haberler
Konyalı eczacı, virüs karşı aldığı önlemden dolayı bunu yazdı
Karedeki 4 kişi artık hayatta değil! Koronavirüs salgını bir aileyi yok etti Haberler
Karedeki 4 kişi artık hayatta değil! Koronavirüs salgını bir aileyi yok etti
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için '3 gün alkışlayalım' çağrısı yaptı
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin 'Korona-Partisi' tepki çekti
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mehmet Cahit Turhan
Magazin Cem Yılmaz Rita Wilson Defne Samyeli Mustafa Sandal
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Karar Futbol İtalya Vatandaş
Şu an buradasınız: GÜNDEM / 20 Mart 2020 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 10:30:10. #1.14#
title