GÜNDEM / 20 Haziran 2020 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars Barajı Açılış Töreni'ne canlı olarak bağlanacak, Vahdettin Köşkü'nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaru Sissoko ile görüşecek, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Açılış Töreni'ne katılacak ve Marmara Üniversitesi Recep Tayyip...

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars Barajı Açılış Töreni'ne canlı olarak bağlanacak, Vahdettin Köşkü'nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaru Sissoko ile görüşecek, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Açılış Töreni'ne katılacak ve Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'ni ziyaret edecek.

(İstanbul/14.00/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da ziyaretler yapacak ve yapımı süren Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunacak.

Şentop, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatında inceleme yaparak Marmara Üniversitesi Sağlık Bakanlığı Başıbüyük Hastanesi açılış törenine katılacak.

(Tekirdağ/11.00-13.00/İstanbul17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kars Barajı'nın hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törene katılacak.

(Kars/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav iki oturum halinde yapılacak.

(09.30/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 28. haftaya Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği, BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe, Yukatel Denizlispor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek

(Kayseri/18.30/Malatya/Denizli/21.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'de 29. hafta Keçiörengücü-Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor karşılaşmalarıyla sürüyor.

(Ankara/17.30/Erzurum/Balıkesir/20.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Kovid-19 salgını dönemindeki yardım, ödeme ve destekler 20 milyar lirayı aştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni tip koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara 20 milyar 493 milyon 602 bin 651 lira nakdi destekte bulundu

Sosyal Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 6 milyar 107 milyon 444 bin lira yardım yapan Bakanlık, 3 milyon 505 bin 902 çalışan için toplam 10 milyar 613 milyon 543 bin 961 lira Kısa Çalışma Ödeneği verdi

(Özcan Yıldırım/Ankara)

2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin "mayın avcıları"ndan kritik alanlarda cansiparane görev

Cerrah hassasiyetiyle çalışan Özel Mayın Arama Temizleme Timi, Suriye sınırı da dahil özel bölgelerde cansiparane şekilde görevini icra ediyor

Çalışmalar sırasında toplam ağırlığı 20 kilogramın üzerine çıkan, olası patlamaya dayanıklı koruyucu elbise ve botların yanı sıra gerekli ekipmanlarla metrelerce yol yürüyerek pürdikkat dedektörden sinyal almaya çalışan ekipler, buldukları patlayıcıları iğneyle kuyu kazar gibi fırçayla üzerindeki toprağı temizleyerek gün yüzüne çıkarıyor

Tedbirin bir an olsun elden bırakılmadığı mayınlı arazilerdeki arama faaliyetleri, dedektörün yanı sıra özel eğitimli köpekler ve uzaktan kumandayla yönlendirilen araçlarla taranarak 3 aşamada tamamlanıyor

(Kerem Kocalar-İzzet Mazı/Kilis)

3- MÜSİAD Başkanı Kaan: "Türkiye pandemi krizini başarıyla yönetti"

"Gelişmiş ülkeler sosyal güvenlik sistemlerindeki tekelleşmenin ve adaletsiz dağılımın faturasını bu süreçte çok ağır ödediler"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında Türkiye sevdalısı üyelerimizle birlikte toplamda 125 milyon TL destekle milletimizin yanında olduk

"Bizim talebimiz kredi maliyetlerindeki düşüş uygulamalarının sadece konutta değil, uzun vadeli iş yeri edindirme kapsamında sanayi bölgelerinin ve tesislerinin alımı şeklinde de genişletilmesidir"

"Üretimin gitgide doğuya kaydığı bir dünyada Türkiye coğrafyanın ona sunduğu kaderi bu kez iyi değerlendirmek durumundadır"

(Furkan Gençoğlu/İstanbul)

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Kaynak: AA