GÜNDEM / 20 Aralık 2019

20.12.2019 09:02 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:02

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak Meclis Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, yapılacak son görüşmelerin ardından oylanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Genel Meclisi Üyeleri Eğitim Semineri'ne iştirak edecek.

(Antalya/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezinin (IICEC) 10. konferansı "Dünya Enerji Görünümü 2019 Türkiye Lansmanı"na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Gümüşhane/09.30/Bayburt/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Komisyonu nezdindeki temasları hakkında Belçika'da basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- TÜİK, 2018 yılı il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verileri ile aralık ayı Tüketici Güven Endeksi'ni, kasım ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

(Trablus) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler izleniyor.

(Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Türk-İş, Hak-İş ve DİSK konfederasyonlarından temsilciler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere Türk-İş Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- İbn Haldun Üniversitesince merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısını yaşatmak ve bilimsel mirasına ev sahipliği yapmak amacıyla "İslam'da Medeniyet Bilimleri Tarihi Sempozyumu" düzenleniyor.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Güreş Şampiyonası'nı takip edecek.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Antalyaspor ile MKE Ankaragücü, Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.30) (Fotoğraflı)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında lider Anadolu Efes, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- TFF 1. Lig'de 16. hafta Adana Demirspor-Cesar Grup Ümraniyespor karşılaşmasıyla başlayacak.

(Adana/19.00) (Fotoğraflı)

5- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmelerinin kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında Sorgun Belediyespor ile Spor Toto karşı karşıya gelecek.

(Yozgat/15.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası 1. tur grup maçları sürüyor. (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Okul çevresindeki işletmelerde gıda satışına düzenleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

"Okulların 100 metre yakınına kadar uygun gıdaları teşvik etme noktasında bir çalışmamız var"

"Yüksek kalorili çikolata ve benzeri gıdalar ile cips, fazla şekerli ve tuzlu olan zararlı ürünler olmayacak. Meyve, yoğurt gibi daha çok faydalı olduğunu bildiğimiz ürünleri teşvik eden bir yaklaşım içinde olacağız"

"83 ilk yardım eğitimi merkezinde son 2 yılda 46 bin öğretmene ilk yardım eğitimi verildi"

(Duygu Yener-Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

2- İş dünyası, 2020'ye umutla bakıyor

İTO Başkanı Şekib Avdagiç:

"2019'un üçüncü çeyreğinden itibaren Türkiye ekonomisi yüzde 0,9 büyüyerek yeniden büyüme patikasına girdi. Gerçekten çok olumlu bir performans sergiledi. Bu performansın yardımıyla 2020'nin dört çeyreğinin dördünde de pozitif büyüme yaşamayı bekliyoruz"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan:

"2020'nin yatırımlar açısından artık finansal sebeplerden veya finansal bahanelerden arınmış bir dönem olduğunu öngörüyorum. Artık kimse 'finansal istikrarsızlıktan dolayı bu ülkede yatırım yapılamıyor' diyemez"

DEİK Başkanı Nail Olpak:

"Yeniden büyüme patikasına giren Türkiye ekonomisi için 2020 yılına dair daha umutlu ve daha pozitif bir tablo bulunuyor"

TİM Başkanı İsmail Gülle:

"İhracatçılar olarak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile çizilen yol haritasının, büyüme, istihdam, enflasyon ve cari denge beklentilerine uygun olarak 2020 yılının ilk çeyreği itibarıyla bir değişim sürecini sırtlayacağını öngörüyoruz"

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan:

"2020 yılı ve sonrasında Türkiye ekonomisinin, YEP kapsamında hedeflenen yıllık ortalama yüzde 5'lik büyüme hızını zorlanmadan yakalayacağını tahmin ediyoruz"

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

3- "Türk Mutfağı Yılı" kapsamında lezzet envanteri çıkarılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2020 yılını "Türk Mutfağı Yılı" ilan etmesinin ardından bir araya gelen sektör temsilcileri, Türkiye'nin lezzet envanterini hazırlamak üzere kolları sıvadı

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice:

"Türkiye'nin çok yemeği var. Bazıları unutulmuş lezzetler. Biz mutfak olarak tüm zenginliklerinizi belirlemek istiyoruz. Bununla ilgili bir ön hazırlık yaptıktan sonra çalışmamızı Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edeceğiz"

"Mutfağımız birçok temel özelliğini kaybetti. En basit örneği, bizde yemek yapan kişi aşçı ya da ustadır. Yurt dışından 'şef' gibi bize göre anlamsız bazı kavramlar mutfağımıza girdi. Türk mutfağının reçetesinin, yol haritasının kesinlikle kırmızı çizgilerle belirlenmesi lazım"

(Tezcan Ekizler/İzmir)

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Kaynak: AA