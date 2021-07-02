GÜNDEM / 2 Temmuz 2021

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tank Palet Fabrikası'nda incelemelerde bulunacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tank Palet Fabrikası'nda incelemelerde bulunacak.

Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışını gerçekleştirecek Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılacak.

(Sakarya/11.30/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltı programına katılacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Denizli/10.30/12.00/14.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinden oluşan CHP heyeti, Diyarbakır'da çeşitli temaslarda bulunacak.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gerede OSB'de Halavet Jelatin Fabrikası'nın açılış törenine katılacak.

(Bolu/10.00)??????? (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haziran ayına ait dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜRASAŞ Sakarya Fabrikası'nda Milli Elektrikli Tren Lansmanı'na katılacak.

(Sakarya/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TÜİK, 2020 yılı devlet destekli tarım sigortaları verilerini yayınlayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan-haziran dönemine ilişkin banka kredileri eğilim anketi ile nisan ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) çeyrek final mücadelesi başlayacak; İsviçre-İspanya ve Belçika-İtalya maçları yapılacak.

(Saint Petersburg/19.00/Münih/22.00) (Fotoğraflı)

2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a ana tablo 3. tur maçlarıyla devam edilecek.

(Londra)

ÖZEL HABER

1- Türkiye Maarif Vakfı, dünyaya Türkçe öğretmek için kolları sıvadı

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün:

"Kendi içimizde Türkçe öğretim birimi kurduk. İlk defa kademeli olarak anaokulundan lise sona kadar bütün sınıflarda nasıl bir Türkçe eğitim vereceğimizin müfredatını oluşturduk. Bunun kaynakları, materyalleri, ders kitapları, görsel malzemeleri hazırlanıyor"

"(FETÖ okullarının devralınması) Şu ana kadar 19 ülkede bu şekilde doğrudan bize devretmeyi kabul eden 220 civarında okulu aldık ve işletiyoruz. Sadece bununla sınırlı değiliz. Bu okullar alındıktan sonra hem teknolojik olarak hem fiziki altyapı ve eğitim kadrosu bakımından da rehabilitasyonu gerekiyordu. Bu dönüşümü sağlamak için eğitimci ordumuzla çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz"

"Hiçbir ülkede eğitime ara vermedik. Bütün teknolojik imkanları kullanarak kesintisiz eğitimi veren ender kuruluşlardan birisiyiz"

"Azerbaycan'la yürüttüğümüz müzakereleri bitirdik. Bir ay önce anlaşmamızı imzaladık. Bina, donanım, tefrişat işlerimiz var. Onları bitirebilirsek eylül ayında Bakü'de de TMV'nin okulunu açmaya çalışacağız"

"Üzerine çalıştığımız esas şey ve gelecek birkaç yıldaki temel amacımız Maarif Akreditasyon Sistemi kurmak. IMP dediğimiz programı. Geliştiriyoruz, belli aşamaya geldi. Pilot çalışmalarını yapıyoruz"

(Sefa Mutlu/İstanbul)

2- Sağlık Bakanlığından aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine teşvik

Salgınla mücadeleyi ülke çapında yoğun bir aşılama programıyla sürdüren Bakanlık, bu süreçte önemli rol üstlenen aile hekimlerini de teşvik etme kararı aldı

Aşı Programı Teşviki çerçevesinde 1 Temmuz'dan itibaren aile hekimlerine 3 bin, aile sağlığı elemanlarına ise 1500 liraya kadar aylık ek ödeme yapılacak

(Burcu Çalık/Ankara)

3- Türkiye'nin Gururu Kadın Sporcular: İrem Karamete

"10 yaşında ailemin desteği ile başladığım eskrim, bugün beni inanılmaz noktalara getirdi"

"Rio öncesi ve sonrası olmak üzere iki farklı eskrim ortaya çıkardığımı düşünüyorum"

"(Olimpiyat şampiyonu İtalyan eşi ve antrenörü Andrea Baldini) Onunla eskrimin en temeline indim"

"İlk hedefim kota almaktı. Şimdi tüm konsantrasyonumla Tokyo'ya hazırlanıyorum. İçimde büyük bir heyecan ve mutluluk var. Neler başarabileceğimi çok iyi biliyor, hedeflerimi gerçekleştirmek için durmadan hayal ediyor ve çalışıyorum"

(Musa Samur/Ankara)

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Kaynak: Anadolu Ajansı