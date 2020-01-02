GÜNDEM / 2 Ocak 2020

02.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:02

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Şehir ve Güvenlik Sempozyumu"na katılacak, güven mektubu sunacak Cezayir Büyükelçisi Murad Adcabi, Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar ve Guatemala Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios'u ayrı ayrı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya gelecek.

(Ankara/11.00/13.30/14.15/15.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş insanları ile bir araya gelecek.

(Çanakkale/10.30/Tekirdağ/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Irak'taki ABD büyükelçiliği önünde düzenlenen protesto gösterileri ve yaşanan gelişmeler izleniyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılanmasına, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adalet Sarayı'nda devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

2- Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "basit yaralama" suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanık, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak.

(İstanbul/10.30)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde ilk yarının sonu olan 17. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Atina/22.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye model olacak bir alan planlanıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

"Bölgede, 2020'de en azından fiziksel olarak, bir model olarak ifade edebileceğimiz bir yerin inşasını düşünüyoruz"

"(Diyarbakır anneleri) Terör örgütünün götürdüğü, kendisine benzetmeye ve başka ülkelerin çıkarları doğrultusunda taşeron olarak kullanmaya çalıştığı çocukları anneler geri istiyor. Anneler 'çocuklarıma kavuşmak istiyorum' diyor. Bu kadar insani bir şey"

"Her türlü baskıya, kendi içimizdeki aşağılama girişimlerine rağmen dimdik durdular ve şimdi çocuklar gelmeye başladı. Bunun daha da artmasını gönülden arzu ediyoruz"

"(FETÖ ile mücadele) Burada hiçbir zafiyete müsaade etmeyecek bir terör örgütü var. 'Ciddi yol aldık, rahatlayalım' dediğinizde anında harekete geçebilecek bir terör örgütü olduğu için bu mücadele aynı ciddiyette ve aynı hızla devam edecektir ve devam ediyor da"

(Enes Kaplan/Ahmet Sertan Usul-Ankara)

2- Makineler arası iletişimde rekor "Türkiye'nin otomobili" ile taçlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

"Makineler arası iletişim (M2M) uygulamaları arasında yer alan 'bağlantılı ve akıllı araç' kavramlarının Türkiye'nin otomobili tanıtımıyla kamuoyunda bilinirliği arttı"

"Sadece araçlarda değil evlerimizde, üretim tesislerinde ve birçok alanda kullanım imkanı bulunan M2M cihazlarına yönelik mobil abone sayısının yılın üçüncü çeyreği sonunda 5,7 milyona ulaştı. Bu sayının kısa zamanda hızla artmasını bekliyoruz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- GRAFİKLİ-Denizlerde son 5 yılda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 12 ilin nüfusunu geçti

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, son 5 yılda Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'i kullanarak Avrupa'ya geçmeye çalışan 238 bin düzensiz göçmeni yakaladı

Denizlerde yakalanan düzensiz göçmen sayısı, nüfusu 238 binin altındaki 12 ilin nüfusunu geride bıraktı

Son 5 yılda denizlerde 654 düzensiz göçmen boğularak ya da hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti

2019 yılında yakalanan düzensiz göçmen sayısı 60 bin 802 olurken bu rakam 2015'ten sonraki en yüksek rakam olarak dikkati çekti

(Ramazan Ercan/İzmir)

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Kaynak: AA