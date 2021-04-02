GÜNDEM / 2 Nisan 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 100. Yıl Perspektifiyle 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ve Milli Egemenlik Sempozyumu'nun açılış konuşmasını yapacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 100. Yıl Perspektifiyle 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ve Milli Egemenlik Sempozyumu'nun açılış konuşmasını yapacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nijer'deki cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mohamed Bazoum'un yemin törenine katılacak.

(Niamey) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ARTANKARA 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ve Otizm Vakfını ziyaret edecek.

(Ankara/11.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilkent Otel'de Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Dijital Dönüşüm Projeleri Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, Belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını, TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu, Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulunu ve Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret edecek, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tamamlanan eğitim tesislerinin açılış töreni ile Kredi Yurtlar Kurumu Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na katılacak.

(Düzce/09.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen "Sağlıkta Zihinsel Özel Gereksinimler ve Otizm Sempozyumu"na video konferans yöntemiyle iştirak edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Said Halim Paşa Sempozyumu'na katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, GAZBİR-GAZMER Temiz Enerji Teknolojileri Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Konya/10.30 -18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başbakan Ali Esedov ve Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova tarafından kabul edilecek, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'un da yer alacağı yuvarlak masa toplantısına katılacak, E-ticaret Hakkında Mutabakat Zaptı'nı imzalayacak.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bursa Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı'nın temel atma törenine katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Bursa/11.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak-mart dönemine ilişkin banka kredileri eğilim anketini ve ocak ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İnönü Üniversitesi İlahiyat Camisi ve İslami İlimler Kütüphanesi'nin açılışına katılacak, aynı camide cuma hutbesi irat edecek, Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Malatya/11.00/12.30/16.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo ile Çankaya Üniversitesi karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun şampiyonunun belirleneceği play-off 1-4'üncülük etabında yarı final ilk maçları oynanacak; Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta ve Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor karşılaşacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- Judoda milli sporcuların da mücadele ettiği Antalya Grand Slam müsabakalarına devam edilecek. Kadınlarda 63 ve 70, erkeklerde 73 ve 81 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

(Antalya/17.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Yerli intranazal Kovid-19 aşısının mutasyona karşı etkisi kanıtlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası gündeme getirdiği, Nanografi firması tarafından geliştirilen intranazal aşının ilk dozlarının üretimine İyi Üretim Uygulamaları (GMP) sertifikasına sahip tesiste başlandı

Klinik araştırma süreçlerinin bu yıl içinde tamamlanması beklenen yenilikçi aşı, yılda 250 milyon doz üretilebilecek

Türkiye'de vatandaşlara halihazırda inaktif ve mRNA olmak üzere 2 farklı aşı teknolojisi sunulurken, intranazal aşının tercih sürecindeki çeşitliliği artırabileceği öngörülüyor

Nanografi Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre Deli:

"Aşı, halihazırda yeni varyanta karşı etkili olduğu gibi pandemi sürecinin olumsuz yöndeki seyrinde yeni varyantlara karşı da hızlı şekilde modellenebilecek"

(Selma Kasap/Ankara)

2- GRAFİKLİ - Güvenlik güçleri martta 134 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunan PKK'nın sözde Mardin sorumlusu Hasan Mahmudi ve "turuncu" kategorideki sözde Mardin Bagok alan sorumlusu Teyyüp Çam da bulunuyor

Bu yıl ikna yoluyla teslim olan örgütü mensubu sayısı 31 Mart itibarıyla 39'a yükseldi

(Yunus Okur/Erzurum)

3- ANALİZ - Rusya, Kuzey Deniz Yolu ile Süveyş Kanalı'na alternatif yaratmaya çalışıyor

Rusya, küresel ısınmayla gemiler için daha kullanılabilir hale gelen Kuzey Deniz Yolu'nu, son dönemde kapanmak zorunda kalan Süveyş Kanalı'na alternatif taşımacılık rotası olarak ön plana çıkarıyor

Çin'in artan hareket kabiliyetiyle Kuzey Deniz Yolu'nun aktif hale getirilmesi çabalarında Rusya artık yalnız değilken, aradıkları yolu Kuzey Deniz Yolu ile bulan Rusya ve Çin, bu yol üzerinde çalışmaya devam edecek

(Emre Gürkan Abay/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı