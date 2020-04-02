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GÜNDEM / 2 Nisan 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tekliflerinin görüşmelerine devam edilecek.

02.04.2020 09:02 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:02
GÜNDEM / 2 Nisan 2020

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tekliflerinin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "COVID-19 Türkiye Platformu" koordinasyonunda gerçekleştirilecek Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil edeceği NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, video konferans aracılığıyla yapılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Sağlık Bakanlığından koronavirüsle mücadele için "Psikososyal Destek Hattı"

Kovid-19'la mücadelede sağlık çalışanları ve sosyal izolasyon nedeniyle evinde kalan vatandaşların bu süreçteki kaygı ve streslerini en aza indirebilmek için tüm illerde "Psikososyal Destek Hattı" kuruldu

Halk Sağlığı Başkanlıklarının psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimi çalışanlarından oluşturduğu ekipler, her il için ayrı belirlenen "covid19bilgi.saglik.gov.tr" adresindeki telefon hatları üzerinden vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına destek veriyor

Psikolojik Danışma Hatları, sosyal mesafelendirme ya da karantinanın yarattığı yalnızlık hissi, geleceğe yönelik umutsuzluk, sevdiklerine hastalık bulaştırmaya dair yoğun kaygı, eski alışkanlıklara duyulan özlem, yalnızca olumsuz düşüncelere odaklanma gibi sıkıntıları yaşayanlara psikolojik ve sosyal destek hizmeti sunuyor

(Duygu Yener/Ankara)

2- Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam edebilir

AA Finans Analisti İslam Memiş:

"Kısa vadede dolar/TL'de 6,80 lira, altının gram fiyatında 347 lira seviyesini takip edeceğim. Bu seviyeler, hem döviz kurlarında hem de altının gram fiyatında yatırımcısına iyi satış fırsatları sunabilir"

"Kısa vadeli yükselişlerden sonra nisan ile birlikte altının ons fiyatının 1450 dolar seviyesine sarkacağını, altının gram fiyatının ise 320 lira seviyesine kadar gerileyeceğini tahmin ediyorum"

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan:

"Fed, dolar likiditesini desteklemek için repo ve swap kanalını kullanıyor. Bununla birlikte ucu açık tahvil alım programı uyguluyor. Altın açısından bu durum destekleyici"

"Risk algısı yatırımcıyı ilk başta tahvilin güvenliğine koşturacaktır ancak altın da bu durumdan istifade edebilir"

(Murat Aslan/İstanbul)

3- GRAFİKLİ - KARDEMİR Türkiye'nin inşasına 83 yıldır "omuz" veriyor

Ulusal sanayileşme hamlesi kapsamında 83 yıl önce temelleri atılan KARDEMİR, geçen sürede Türkiye'nin inşasına büyük katkı sağladı

Ülkenin dört bir köşesindeki tersane, liman, baraj, petrokimya tesisi, köprü, spor salonu ve endüstriyel tesislerin proje, imalat ve montajını gerçekleştiren, ERDEMİR ve İSDEMİR gibi entegre demir çelik fabrikalarının da kurulmasında rol alan KARDEMİR, "Fabrikalar Kuran Fabrika" unvanıyla anılıyor

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan:

"KARDEMİR, kurulduğu yıldan bugüne ülkenin kalkınmasına hep omuz vermiş, bugünlere gelinmesinde en önemli kilometre taşları arasında yerini almıştır"

(Ahmet Özler/Karabük)

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Kaynak: AA

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