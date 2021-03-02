GÜNDEM / 2 Mart 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na katılacak.

İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

(Ankara/13.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yeşilay Haftası münasebetiyle Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi'ni ziyaret edecek, bağımlılıklarla mücadele faaliyetleri kapsamında kurulacak danışma merkezleri için Hazine taşınmazlarının Yeşilay'a tahsis edilmesini içeren iş birliği protokolü çerçevesinde yapılacak çalışmalara dair açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

Genel Kurulda, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

KİT Komisyonunda, Boru Hatları ile Petrol Taşımacılığı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün hesapları ele alınacak.

(TBMM/15.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2021 Şubat ayı ihracat rakamlarını basın toplantısıyla açıklayacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlıkta videokonferans yöntemiyle Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu 17'nci RLC Günleri'ne katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu Başkanı Jan Kubis ile görüşecek.

(Ankara/12.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 497 sanıklı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 28. hafta mücadelesi Gaziantep-Gençlerbirliği ve Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçlarıyla başlayacak.

(Gaziantep/16.00/Malatya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Valencia Basket takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nda Türk Telekom, Fransa'nın SIG Strasbourg takımını ağırlayacak.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında iki Türk ekibi Türk Hava Yolları ile Sistem9 Yeşilyurt karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'ndaki son maçında Beşiktaş Aygaz, deplasmanda İsveç'in Alingsas takımıyla karşılaşacak.

(Alingsas/22.45)

6- Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, basın toplantısında soruları cevaplayacak, sarı-lacivertli takım Süper Lig'in 28. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/12.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Borsa liginde şubat ayının şampiyonu Galatasaray

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ay yatırımcısına yüzde 16,4 ile en fazla Galatasaray kazandırdı

-Fenerbahçe Futbol AŞ de yüzde 22,7 ile yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

2- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan'dan "yeni anayasa"ya ilişkin öneriler:

"Daha sade, anlaşılabilir, daha bütünleştirici, halkın, milletin değerlerini yansıtıcı, darbeler sonucu özgürlükleri sınırlandıran düzenlemeleri ortadan kaldıran, evrensel değerleri içselleştirmiş ve hatta başka ülkelere de model olmuş bir anayasaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum"

"İstiklal Marşı devletin kurucu ruhudur. O ruhun anayasamızda daha görünür hale gelmesini arzuluyorum. İstiklal Marşı her yönüyle bizim temel haklarımızı da yansıtmaktadır."

(Aybüke İnal Kamacı/Ankara)

3- Türk girişimciden veri mahremiyetini sağlayan inovasyon

Syntonym Kurucusu ve Üst Yöneticisi Batuhan Özcan:

"Robotlardan, dronelere ve otonom araçlara kadar bütün yüksek teknoloji ürünlerinin geliştirilmesindeki en önemli bileşen olan görsel verilerin veri regülasyonları ile insanların mahremiyetine zarar vermeden toplanıp işlenebilmesi için verilerin yapısal ve işlevsel kayba uğramadan anonim hale getirilmesine olan ihtiyaçtan ötürü girişimimizi kurduk"

"Syntonym ekibi olarak yerelde İTÜ Çekirdek bünyesinde gerçekleştirilen Big Bang etkinliğinde yılın en çok ödül ve yatırım alan girişimi olurken, Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasında ikincilik ödülü kazandık"

"Günümüzde sıklıkla duymaya başladığımız ve gelecekte daha fazla karşılaşacağımız veri eşitsizliğine karşı veri adaletini sağlama inancındayız"

(Abdulkadir Günyol/ İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı