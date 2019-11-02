GÜNDEM / 2 Kasım 2019

02.11.2019 09:02

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda stantları ziyaret edecek, gençlerle sohbet edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşları ile buluşma programına katılacak.

(Batman/13.45/17.30/18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Uşak Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Uşak İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve Özel Kanyon Koleji Dr. Asım Taşer Spor Kompleksi ve Ortaokulu açılışına katılacak. Kurtulmuş, Korel Hotel'de düzenlenecek AK Parti Afyonkarahisar Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Uşak/11.30/13.00/Afyonkarahisar/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen İYİ Parti İkinci Yıl Kutlama Resepsiyonu'na katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Colossae Termal Otel'de, ekim ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıklayacak.

(Denizli/11: 30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Ticaret Bakanlığı tarafından ekim ayı Dış Ticaret Veri Bülteni yayımlanacak.

(Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tayland'da 35. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi düzenlenecek.

(Bangkok)

2- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor.

(Beyrut) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- "38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı", Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açılacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara 75. Yıl Hipodromu'unda 81. Cumhurbaşkanlığı Koşusu ve 40. Cumhuriyet Koşusu'nu izleyecek.

(Ankara/16.00/16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Süper Lig'de 10. haftaya İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir, Antalyaspor-Beşiktaş, Trabzonspor-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/15.00/Antalya/17.30/20.00/Trabzon/17.30) (Fotoğraflı)

3- TFF 1. Lig'de 10. hafta Hatayspor-Altay, Ekol Göz Menemenspor-Cesar Grup Ümraniyespor, Adanaspor-Boluspor, Akhisarspor-Adana Demirspor müsabakalarıyla başlayacak.

(Hatay/14.00/İzmir/Adana/16.30/Manisa/19.00) (Fotoğraflı)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftaya Beşiktaş Sompo Sigorta-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Pınar Karşıyaka-Türk Telekom, TOFAŞ-Galatasaray Doğa Sigorta, OGM Ormanspor-Gaziantep Basketbol karşılaşmalarıyla başlanacak.

(İstanbul/13.00/İzmir/15.15/Bursa/17.30/Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta OGM Ormanspor-Fenerbahçe Öznur Kablo, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol müsabakalarıyla başlayacak.

(Ankara/15.15/Adana/16.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 6. haftasına PTT-Beşiktaş, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Türk Hava Yollar-Karayolları, VakıfBank-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe Opet müsabakalarıyla devam edilecek.

(Ankara/Aydın/15.00/İstanbul/16.00/17.30/19.30) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmaları oynanacak. (Fotoğraflı)

8- TFF 3. Lig'de 11. haftanın ilk maçında 2. Grup'ta Karşıyaka ile Elazığ Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İzmir/13.30) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- YÖK'ten üniversite programlarındaki isim kargaşasına son verecek düzenleme

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç:

"Ön lisans ve lisansta aynı muhtevaya sahip programlardaki isim kargaşasına ve bu nedenle yaşanan mağduriyetlere son vermek için benzer içerikli lisans programlarının yeniden isimlendirilmesi ve eğitim alanlarına göre tasnif edilmesi üzerine taslak bir çalışma yaptık"

"Bu çalışma ile yükseköğretim sistemimizdeki lisans programları, UNESCO Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması referans alınarak 10 geniş alan, 53 dar alan ve 144 ayrıntılı alan altında sınıflandırılarak eş değer programlar bilim kurullarınca üzerinde uzlaşılan ortak isimler altında birleştiriliyor"

"Bugün itibarıyla hazırlanan taslak, üniversite ve diğer paydaşların görüş ve önerilerine açıldı"

"Bütün paydaşlar, görüş ve önerilerini 25 Kasım'a kadar prsiniflama@yok.gov.tr adresine gönderebilecek. Gelen görüş ve öneriler, oluşturulan komisyonlar marifetiyle değerlendirilerek çalışma tamamlanacak ve uygulamaya konulacak"

(Selma Kasap/Ankara)

2- Yargıtay Ceza Genel Kurulu, su dolu pet şişeyi silah saymadı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, bir tartışma sırasında karşı tarafa atılan su dolu pet şişenin silah olmadığına hükmetti

Gerekçeden:

"Kullanılış amacı ve yapısı bakımından saldırı ve savunma amacıyla üretilmediği, caydırıcı ve korkutucu özelliğe sahip olmadığı hususunda tereddüt bulunmayan su dolu 500 mililitrelik pet şişenin kasten yaralama suçu bakımından silah olarak nitelendirilemeyeceği kabul edilmelidir"

(Kemal Karadağ/Ankara)

3- Aycı'dan Uzak Doğu ile Amerika'ya yeni hat müjdesi

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı:

"(İstanbul Havalimanı) 2020 yılında 3. pistin hizmete girmesiyle oluşacak ek kapasite ve slot imkanı ile yeni noktalar açmanın yanı sıra frekans derinliği ve bağlantı kalitesini artırmaya daha fazla odaklanacağız"

"Tokyo'da Narita'ya ilaveten Haneda Havalimanı'ndan da gerekli uçuş izinlerini aldık. 2020 yılı itibarıyla Haneda'ya 7, Narita'ya 4 frekans uçuş gerçekleştireceğiz"

"Çin'de İpek Yolu'nun başlangıcı kabul edilen Xian noktası için izinler alındı. Biz de gerekli hazırlıklarımızı tamamlayarak en kısa sürede bu noktaya sefer başlatmak istiyoruz. Newark'ı (ABD) tekrar odağımıza aldık. Kanada'da Vancouver için de çalışmalarımızı yapıyoruz"

(İzzet Taşkıran/İstanbul)

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Kaynak: AA