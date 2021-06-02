GÜNDEM / 2 Haziran 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık yapacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık yapacak.

Erdoğan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya alan cimnastikçiler ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/13.30/18.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Başbakanı İmran Han ve Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) 2. Genel Konferansı'nın Yürütme Komitesi Toplantısı'nın kapanış oturumunda konuşma yapacak.

Şentop, Pak-Türk Maarif Okulları İslamabad Kampüsü'nü ziyaret edecek.

(İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesinin Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenleyeceği toplu açılış ve temel atma törenine iştirak edecek. Törene İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katılacak.

Kılıçdaroğlu, Selçuk Belediyesi Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü ziyaret edecek.

(Ankara/14.00/İzmir/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Yeni Azerbaycan Partisi arasında gerçekleştirilecek İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurulda, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi görüşülecek.

Adalet Komisyonunda, Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

KİT Komisyonunda, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Başkanlığı ile TÜBİTAK Marmara Teknokent Anonim Şirketi'nin hesapları ele alınacak.

(TBMM/14.00/14.00/14.30/15.30) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3'üncü Türk-Alman Enerji Forumu'na video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mayıs ayı dış ticaret rakamlarını Bakanlıkta düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey'yle ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Ankara/11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi ikinci etap hazırlık kampı için Antalya'dan Almanya'ya gidecek.

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcu, 3 Haziran Perşembe günü Moldova ile oynayacakları hazırlık karşılaşmasına ilişkin düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım Almanya kampındaki ilk antrenmanı yapacak.

(Antalya/12.00/Harsewinkel/19.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2023 Avrupa Şampiyonası Elemelerine hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Ukrayna ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi mücadelesinde Çin'le karşılaşacak.

(Rimini/17.00)

4- Okçulukta Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları kota mücadelesine, bireysel ve takım yarışmalarıyla devam edilecek.

(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Sinema salonu yatırımcılarının talebi ile 1 Temmuz'da açılacak salonlar Oscarlı filmleri ağırlamak için hazırlanıyor

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Genel Sekreteri Fevzi Genç:

"Sinema salonlarını açmak restoranların açılması kadar kolay olmuyor, paydaşların bir kısmı uluslararası film şirketleri, bir günde hazırlanmak ve sektörü canlandırmak mümkün değil"

"Açılış için 1 Temmuz tarihinin daha iyi olacağını Kültür ve Turizm Bakanlığına ilettik. Üyelerimizin yüzde 95'i 1 Temmuz'da salonların açılması görüşünde mutabık"

"Oscarlı filmleri sinemaseverlerle buluşturmak istiyoruz, Oscar alan 'Nomadland' vizyona girecek, kapalı kaldığımız süre içerisinde birikmiş filmlerimiz var. Geçen yaz vizyonda izlettirecek filmimiz yoktu ama Amerika salonları ve film sektörü açıldığı için gösterecek filmimiz var"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

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Kaynak: Anadolu Ajansı