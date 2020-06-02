GÜNDEM / 2 Haziran 2020
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GÜNDEM / 2 Haziran 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM toplanıyorGenel Kurulda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi görüşülecek.

GÜNDEM / 2 Haziran 2020
02.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 02.06.2020 08:59

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM toplanıyor

Genel Kurulda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi görüşülecek.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde devam eden protesto gösterileri izleniyor.

(Minneapolis/Washington/New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Kalkınma ajanslarından mesleki eğitime 181 milyon liralık kaynak

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu:

"2018'de 320 projeye 92 milyon lira destek sağlanırken, 2019'da 289 projeye 89 milyon liralık destek verildi"

"Bu destekler çerçevesinde, 10 bin 368 öğrenci ve eğitmen girişimcilik, inovasyon, tasarım odaklı düşünme, proje hazırlama, etkili sunuş teknikleri gibi eğitimler aldı"

"Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, bünyelerinde kurulan AR-GE merkezlerinde, salgınla mücadele günlerinde, 4,5 milyon litre yüzey dezenfektanı, 250 bin litre el dezenfektanı, 8 bin litre kolonya, 22 milyon maske, 1 milyonun üzerinde yüz koruyucu siperlik ve 1 milyon tek kullanımlık önlük ile tulum üretti"

(Yıldız Aktaş/Ankara)

2- BTC hattından 14 yılda 4 bin 500'den fazla tankere ham petrol yüklendi

Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'nın son durağı Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Haydar Aliyev Deniz Terminali'nden, 2006'dan itibaren tankerlerle toplam 3 milyar 457 milyon 928 bin 659 varil ham petrol sevk edildi

BOTAŞ International Genel Müdürü Nadim Ekiz:

"Faaliyete başladığımız 2 Haziran 2006'den bugüne kadar ham petrolü güvenli şekilde dünya pazarına ulaştıran BIL, ülke ekonomisine de önemli katkılar sundu"

(İbrahim Erikan/Adana)

3- İnsan 7/24 veri üreten bir canlıya dönüşüyor

Gelecekte insan beynine yerleştirilecek çipler, göze takılabilen ve video kaydı yapabildiği iddia edilen kontak lensler ile insanın her hareketinin veriye dönüştürüleceği bir geleceğin de kapısı açılıyor

İstanbul Medipol Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berrin Kalsın:

"Sosyal medyada ve dijital medya ortamlarında bıraktığımız ayak izleri büyük teknoloji şirketlerine ciddi miktarda veri sağlıyor"

"Geliştirilen çiple birlikte insan beyniyle bilgisayar arasında doğrudan arayüz oluşturulması hedefleniyor"

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)

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Kaynak: AA

Güncel Manşet

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