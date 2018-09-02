Gündem / 2 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manas Üniversitesinde fahri doktora törenine katılacak ve Ata Beyit Anıtı'na çelenk koyacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Konukevi'nde Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev'i ayrı ayrı kabul edecek.

Erdoğan, Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı'ndan, Issık Göl Tamçı Havaalanı'na hareket edecek.

(Bişkek) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aizanoi Antik Kenti'nde incelemede bulunacak, Hayme Ana Türbesi'ni ziyaret edecek, Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri törenine katılacak.

(Kütahya/11.00/14.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı Türkiye Grand Prix'si Afyon Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(Afyonkarahisar/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya Atıcılık Şampiyonası Güney Kore'nin Changwon kentinde başlayacak.

3- Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir, Kasımpaşa-MKE Ankaragücü, Antalyaspor-Çaykur Rizespor, Bursaspor-Beşiktaş maçlarıyla sona erecek.

(Erzurum/İstanbul/19.15/Antalya/Bursa/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta Hatayspor-Gazişehir Gaziantep, Altınordu-Denizlispor, Adana Demirspor-İstanbulspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Hatay/16.30/İzmir/Adana/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk hafta maçları tamamlanacak.

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı İtalya Grand Prix'si koşulacak.

(Monza/16.10)

ÖZEL HABER

1- Borsadaki otomotiv şirketlerinin karı yüzde 25 arttı

Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 8 şirketin toplam net karı yılın ilk yarısında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttı

Otomotiv şirketlerinin toplam aktifleri ikinci çeyrekte 42 milyar liraya yaklaşırken, öz kaynakları ise 10 milyar lirayı aştı

Ford Otosan, 918,5 milyon lirayla en yüksek kar açıklayan şirket olurken, Doğuş Otomotiv de ilk yarıda karını yüzde 96 artırarak kar artış oranı sıralamasında zirvede yer aldı

(Bekir Gürdamar/İstanbul)

2- Turist görünümlü altın dolandırıcılarına dikkat

Altın ile yapılan dolandırıcılığa son zamanlarda bir yenisi daha eklendi

Altın fiyatlarının yükselmesini fırsata çevirmek isteyen iki kadın turist, İstanbul'daki bir kuyumcu esnafına, dışı 24 ayar altınla kaplanmış taşı, Alman marka patentli külçe altın gibi satarak esnafı yaklaşık 16 bin liralık zarara uğrattı

AA Finans Analisti İslam Memiş:

"Bu hafta bir kuyumcu arkadaşımızda kadın turistler Alman marka patentli 100 gram 24 ayar külçe altın bozdurmuş. 100 gram külçe altının 34,28 gramı altın, 65,72 gramı taş"

"Başka ülkelerin patent ve markalarını kullanılarak hazırlanan sahte altınların Türkiye'ye sokulma ihtimali çok zayıf. Yani 3-5 tane sokulduğunu düşünebilirsiniz ama bunu meslek haline getirmek, piyasada satmak, yabancı turistleri kullanmak bir ekip işidir. Bundan dolayı bu sahte kalıplar ve altınların Türkiye'de sahte atölyelerde hazırlandığını düşünüyorum"

(Erhan Cihan Ünal/İstanbul)

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