GÜNDEM / 2 Ağustos 2020
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GÜNDEM / 2 Ağustos 2020

Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNDEM / 2 Ağustos 2020
02.08.2020 08:59 | Son Güncelleme: 02.08.2020 09:02

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si koşulacak.

(Silverstone/16.10)

ÖZEL HABER

1- Vücuttaki kimyasal stresi ölçen kiti geliştiren Türk bilim insanı dünya listesinde

Koordinatörlüğü Stanford Üniversitesi tarafından yapılan "Dünyanın en etkili bilim insanları" listesinde, vücuttaki kimyasal stresi ölçen yerli ve milli tanı kitini geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Özcan Erel, tıp alanında en üst sıralarda yer aldı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Bölümü Öğretim Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Biyokimya Merkez Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Erel:

"Dünyanın en etkili 100 bin bilim insanları listesinde, Türkiye'den tüm alanlardan 196 bilim insanı girdi. Bunun 30'unu tıp alanında çalışmalar yapan bilim insanları oluşturdu. Tıp alanında da en yüksek sıralamada da ismim yer aldı"

"Bugüne kadar 436 uluslararası alanda tam metin olarak makalem yayımlandı. Bunlara yapılan 16 binin üzerinde atıf var. Ayrıca, bu çalışmaların 10'u somut ürünlere çevrildi"

(Yeşim Sert Karaaslan- Ankara)

2- Hendek kazan deprem uzmanları fay hatlarının röntgenini çekiyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Afyon Kocatepe Üniversitesinden ekipler, İzmir'den geçen diri faylarda eski deprem izlerini ve bu fayların deprem üretme potansiyellerini araştırıyor

İki yıldır devam eden "İzmir ili Yerleşim Alanından Geçen Diri Fayların Paleosismolojisi' projesi kapsamında şimdiye kadar 5 fay için 14 hendek açan uzmanlar, adeta arkeolog titizliğiyle çalışıyor

DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir:

"Depremi üreten sismik kaynağı yani fayı tanımaya çalışıyoruz. Biz fayla birlikte yaşıyorsak onu tanımalıyız"

(Halil Fidan/İzmir)

3- YPG/PKK'ya temmuzda ağır darbe

Yurt içi ve dışında teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, geçen ay düzenledikleri başarılı operasyonlarda, 106 örgüt mensubunu etkisiz hale getirerek YPG/PKK'ya ağır darbe vurdu

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geniş çaplı yeni operasyonlar başlatıldı

Muş'un Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden teröristler, 27 Temmuz'da şehadetin 5. yılında düzenlenen operasyonla yakalandı

(Yunus Okur/Erzurum)

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Kaynak: AA

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