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Gündemimizde yer alan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, TBMM'nin 100. yılı kapsamında düzenlenen "Osmanlı'dan Cumhuriyete Türkiye'de Demokrasi Uluslararası Sempozyumu" kapanış törenine katılım programı, kaynağından iptal edilmiştir.
13.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:34
Gündemimizde yer alan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, TBMM'nin 100. yılı kapsamında düzenlenen "Osmanlı'dan Cumhuriyete Türkiye'de Demokrasi Uluslararası Sempozyumu" kapanış törenine katılım programı, kaynağından iptal edilmiştir.
Saygılarımızla.
AA
Kaynak: AA