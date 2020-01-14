GÜNDEM

GÜNDEM

Gündemimizin "Yasama Yürütme Siyaset" başlığı altında yer alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odasınca Ankara Konağı'nda düzenlenecek istişare toplantısına katılım programı, kaynağından iptal edilmiştir.

14.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:50
GÜNDEM

Gündemimizin "Yasama Yürütme " başlığı altında yer alan İçişleri Bakanı 'nun Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odasınca Ankara Konağı'nda düzenlenecek istişare toplantısına katılım programı, kaynağından iptal edilmiştir.

Saygılarımızla.

AA

Kaynak: AA
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