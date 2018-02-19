Gündem / 19 Şubat 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

Başbakan Binali Yıldırım da toplantıya katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından Mecliste "Kadın ve Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesine İlişkin Mekanizmaların Etkinliğinin Artırılması" konulu çalıştay düzenlenecek.

(TBMM/09.30) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Swissotel Bosphorus'taki Dünya Melek Yatırımcılar Forumu'na katılıyor.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2017 yılı yapı izin istatistikleri açıklanacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek, Kral 2. Abdullah tarafından kabul edilecek.

(Amman) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davanın duruşması, Sincan'daki Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılandığı "çatı" davanın görülmesine Sincan'daki Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davanın duruşması, Ankara Adliyesi'ndeki 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

Şırnak'ta FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23. Jandarma Sınır Tümen komutanı tümgeneral Abdullah Baysar'ın da yer aldığı 21'i tutuklu 427 sanığın yargılanmasına Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince Bölge Adliye Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/09.30)

Mersin'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve dönemin eski Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge komutanı tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'ın da bulunduğu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşması, 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Mersin/09.00)

FETÖ'nün darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin 51'i tutuklu, 4'ü firari 132 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında "Sultanbeyli-Mehmetçik Vakfı" olarak bilinen olaylarla ilgili 3'ü rütbeli, 2'si er, 116'sı öğrenci olan 121 sanığın bulunduğu tefrik edilen dava Silivri'de görülecek.

(İstanbul/10.00)

İzmir'deki askeri casusluk soruşturmasında FETÖ/PDY üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddialarına ilişkin 33'ü tutuklu 83 sanığın yargılandığı davaya devam edilecek.

(İzmir/09.30)

Kocaeli'de FETÖ'nün TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanmasına yönelik davada 7'si tutuklu 17 sanığın 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanması sürecek.

(Kocaeli/10.00)

İzmir'de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu 147'si tutuklu 280 kişinin yargılandığı darbe girişimi davası görülecek.

(İzmir/10.00)

Kocaeli'de FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Turkcell'in Gebze Veri Merkezi'ne girerek iletişimi kesmeye çalıştıkları iddia edilen 10'u tutuklu 15 sanığın 4. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/10.00)

FETÖ'nün Aydın'daki çatı yapılanmasına ilişkin 30'u tutuklu 64 sanığın yargılandığı dava, 2. Ağır Ceza Mahkemesince Gençlik Merkezi'nde görülecek.

(Aydın/ 09.30)

SPOR

1- 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları, Güney Kore'nin PyeongChang kentinde devam ediyor. (Fotoğraflı)

2- Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın son maçında Gençlerbirliği ile Göztepe, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

3- Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile 20 Şubat Salı günü deplasmanda karşılaşacağı ilk maçın hazırlıklarını, müsabakanın oynanacağı Allianz Arena'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, antrenman öncesi statta basın toplantısı düzenleyecek.

(Münih/21.00/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TFF 3. Lig'de 23. hafta 5 maçla tamamlanacak.

ÖZEL HABER

1- "Yatırımcı iyileştirme kanunuyla rahat nefes alacak"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

"Yatırımcımız şirket kuruluşlarını kolaylaştırmıştık, şimdi daha kolay hale getirdik. İşlemlerin tamamını ticaret sicille yapabilir hale getirdik. Defter tasdik, kuruluş ve imza beyannameleri de dahil olmak üzere bütün işlemleri ticaret sicilde yapar hale getirdik"

"Yine bu yatırım ortamını iyileştirme yasasıyla geçici depolama ve ardiyelerin ücretlerinin tabanını belirleme yetkisi alarak özellikle yatırımcılarımızın bu alanda çekmiş oldukları sıkıntıların ve haksız kazançların önüne geçtik"

"İnanıyorum ki bu yapılan düzenlemelerle beraber yatırımcımız biraz daha rahat nefes alacak"

(Emrah Gökmen/Malatya) 2- Reel sektör yatırım için KDV Reform Paketi'ni bekliyor

- Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar:

"(KDV Reform Paketi) Paketin, bu yılki büyümeye pozitif katkısı olacağını, yatırımları hızlandıracağını düşünüyorum. Bekleyen KDV'ler şirketler için önemli bir yük. Kamu tarafında iade nakli ya da mahsup sisteminin devreye alınması reel sektöre önemli bir dolaylı kaynak girişi anlamına gelecek"

"Yurt içindeki yeni, önemli ve ölçekli yatırımlar için birtakım talep sahibi kurumlara, bu ay sonuna doğru Cumhurbaşkanımızın bir programı olacağına ilişkin duyum aldık. Ülkeye katma değer yaratacak, yeni yatırım seferberliği gibi"

"(Faizlerin düşmesi için) Bankaların, Merkez Bankasında tuttuğu karşılıklarda birtakım iyileştirmeler olabilir. Bankaların topladığı mevduatın belirli bir oranını sanayi üretimi yapan kitleye verilmesi için sınırlar getirilebilir. Kalkınma Bankası gibi bir banka kurulabilir. Böyle bir bankanın kurulmasıyla sanayicinin yeni yatırımlarına orta vadeli kaynak sağlanabilir"

"Türkiye'nin müteşebbisi ülkesini düşünüyor. Herkes bu mücadelenin bir tarafından tutmak durumunda. Bu da yeni yatırım, aktivite, yeni istihdam alanları demek. Demoralize olmadan bunları yapmamız lazım"

"Bu yıldan itibaren sanayide büyük bir dönüşüm hamlesine girilecek. Türkiye, yakın çevremizdeki karmaşa süreci biraz iyileşmeye ve mutabakatlara doğru giderse bölgenin parlayan yıldızı olacak"

(Hasan Arslan/İstanbul)

3- 3 milyonu aşkın bebeğe doğum yardımı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca son 2 buçuk yıllık dönemde doğum yardımı alan bebeklerin sayısı 3 milyonu geçti

Bakanlık, yeni doğan bebekleri için 2 milyon 849 bin 369 anneye toplam 1 milyar 269 milyon 822 bin 149 lira destekte bulundu

(Burcu Çalık/Ankara)

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