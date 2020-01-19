GÜNDEM / 19 Ocak 2020

19.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 19.01.2020 09:02

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle "Libya" konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Berlin'e hareket edecek.

Berlin'deki temaslar çerçevesinde bazı devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Zirvesi'ne, Merkel tarafından verilecek çalışma yemeğine ve basın toplantısına katılacak.

(İstanbul/10.30/Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Rahşan Ecevit'in vefatı

DSP Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in cenazesi, Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rahşan Ecevit için düzenlenecek törenlere katılacak.

(Ankara/13.06) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Haliliye Belediyesi Sosyal Market açılışına katılacak, Akçakale İlçe Teşkilatı ve Belediye Başkanlığı ile Halfeti İlçe Teşkilatı ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Şanlıurfa/10.30-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek çalışanlarını gözaltına almasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Kahire/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin BM tarafından tanınan Trablus yönetimine yönelik saldırıları ve krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik çabalar izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Küçükler, Yıldızlar, Emektarlar Satranç Şampiyonası'nın açılışına katılacak.

(Antalya/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Süper Lig'de 18. haftaya Antalyaspor-Göztepe, Trabzonspor-Kasımpaşa, Galatasaray-Yukatel Denizlispor, Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/13.30/Trabzon/16.00/İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TFF 1. Lig'de 18. hafta İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Keçiörengücü-Eskişehirspor, Boluspor-Osmanlıspor, Bursaspor-Fatih Karagümrük müsabakalarıyla sürüyor.

(İstanbul/Ankara/14.00/Bolu/16.30/Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin Türk ve yabancı yıldızlarını bir araya getirecek ING All-Star 2020 organizasyonu Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. haftaya Fenerbahçe Öznur Kablo-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol karşılaşmasıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 12. haftası Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank, Beşiktaş-Karayolları, Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor, Eczacıbaşı VitrA-Beylikdüzü Voleybol İhtisas müsabakalarıyla sürüyor.

(Aydın/14.00/İstanbul/14.00/18.00/18.30) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 11. haftaya 2 maçla devam edilecek.

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 19. hafta maçları tamamlanacak.

ÖZEL HABER

1- MEB, destekleme ve yetiştirme kurslarını mercek altına aldı

Milli Eğitim Bakanlığı, ilk kez 81 ilde destekleme ve yetiştirme kurslarında Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı dilde öğrenci başarısını araştırdı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

"Eş zamanlı olarak 2 bin 347 okulda uygulanan ve sorunsuz şekilde tamamlanan araştırmaya tekil 180 bin 177 öğrenci katıldı. Aynı öğrenci birden fazla araştırmaya katılabildiği için ders temelli katılımcı öğrenci sayısı 310 bin 76'ya çıktı"

"Çok kapsamlı bir araştırma oldu. Sonuçlara yönelik değerlendirme devam ediyor. Değerlendirme sonunda bu kurslarımızın verimliliğini görmüş olacağız"

"Kursların öğrencilerimizin başarılarına etkilerini ve dolayısıyla kursların etkinliğini artırabilmek için gerekli destekleri sağlayacağız"

(Yıldız Aktaş/Ankara)

2- İhracat desteklerinde 2019 "altın yıl" oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

"Bakanlığımızca verilen ihracata yönelik devlet destekleri için 2019 tam anlamıyla 'altın yıl' oldu. Destek ödemelerinde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık ve 3,2 milyar lira ile bugüne kadarki en yüksek ihracatta devlet desteğine ulaştık"

"2020'de mal ve hizmet ihracatımız için toplam 3,8 milyar liralık destek bütçemiz var. Bunun 3,1 milyar lirası mal ihracatı için ayrıldı. Hedefimiz bu bütçenin tamamını kullanarak ihracatçılarımızı desteklemek"

"2019'da Marka ve Turquality destek programları kapsamında mal ve hizmet sektörlerinde toplam 685 milyon lira destek ödemesi yaptık. Halihazırda, 188 firma 199 markasıyla 'Turquality', 124 firma 126 markasıyla 'Marka' programı kapsamında destekleniyor"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

3- GRAFİKLİ - Türkiye'nin su ürünleri ihracatı levrek ve çipurayla rekora koştu

Kültür balıkçılığı üretim kapasitesini hızla artıran Türkiye, özellikle levrek ve çipurada dünya pazarlarında elde ettiği başarıyla su ürünleri ihracatını 1 milyar doların üzerine taşıdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan:

"Su ürünlerinde 2020'de 1 milyar 100 milyon dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz"

(Yusuf Şahbaz/İzmir)

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Kaynak: AA