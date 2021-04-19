GÜNDEM / 19 Nisan 2021

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Tarım Sektörü 2021 Yılı Projeleri Lansmanı'na katılacak, Menemen'de sebze fidesi ve tohumu dağıtımına iştirak edecek, bazı ziyaretlerde bulunacak.

(İzmir/13.15-16.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu 7. Kesim Habibler-Hasdal şantiyesinde incelemede bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 4 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihracını yapacak.

(Ankara)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB ülkelerinin dışişleri bakanları, ağırlıklı olarak Rusya konusunu görüşmek üzere video konferans yöntemiyle bir araya gelecek.

(Brüksel)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- TFF 1. Lig'in 31. haftası Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankaraspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor, Altay-Adanaspor ve Yılport Samsunspor-Bursaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.30/Balıkesir/İzmir/16.00/Samsun/19.00) (Fotoğraflı)

2- Avrupa Güreş Şampiyonası, Polonya'da serbest stilde müsabakalarla başlayacak. Şampiyonanın ilk gününde Süleyman Atlı (57 kilo), Hamza Alaca (65 kilo), Haydar Yavuz (70 kilo), M.Nuri Kotanoğlu (79 kilo), Süleyman Karadeniz (97 kilo) mindere çıkacak.

(Varşova/12.30)

3- Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde gerçekleştirilen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul kadınlar toprak kort turnuvasında ana tablo maçları başlayacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Türkiye, yılın ilk çeyreğinde 170 milyon dolarlık konserve ihraç etti

SALKONDER Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Seyyar:

"Sanıyorum 2021'de ihracat artışımız önceki yılların ortalamasının biraz daha üzerinde gerçekleşecek. Sene sonu itibarıyla mamul ihracatında yüzde 10 ila 12 arasında bir ihracat artışı öngörüyoruz"

(Ahmet Bayram/Manisa)

2- Kovid-19 kaynaklı ölümler bir ayda 4 kat, ağır hasta sayısı 2 kat arttı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı günlük Kovid-19 verilerine göre 18 Mart'ta 81, 18 Nisan'da ise 318 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Ağır hasta sayısı 18 Mart'ta 1503, 18 Nisan'da ise 3 bin 275 oldu

(Dilara Küçükerdoğan/Ankara)

3- Türk çiftçisi salgın döneminde topraktan kopmadı, üretimi artırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir:

"Pandemi sürecinde insanlık, gıdanın ve tarımın önemini bir kez daha gördü. Bu dönemde Türk çiftçisi tarladan, topraktan geri durmayarak, bir önceki yıla göre 90 milyon tondan fazla bitkisel üretim ile toplamda 126 ton bitkisel ürün elde etti"

(Canan Tükelay/Afyonkarahisar)

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Kaynak: Anadolu Ajansı