Gündem / 19 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelecek.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi'yi, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov'u ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek.

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım da milletvekilleriyle yapılacak kahvaltıda yer alacak.

(Ankara/11.00/15.00/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Makedonya Cumhuriyeti Meclis Başkanı Talat Caferi ile görüşecek, Meclis Kültür Varlıkları Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa İsen ve komisyon üyeleri ile Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov'u ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/11.30/12.45/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, amcası Mehmet Karabulut'un İçerenköy Cemevi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AA Editör Masası'nın konuğu olacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile KKTC Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki heyeti ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/14.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cizre Dirsekli ve Şırnak konutlarını inceleyecek, Valilik, Sanat Sokağı ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(Şırnak/12.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Çin'deki temasları kapsamında Şanghay Belediyesini ziyaret edecek.

(Şanghay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi"nin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Ömer Halisdemir davası karar duruşmasının ardından basın açıklaması yapacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- TBMM'den

- Genel Kurulda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının teşkilat ve görevlerine ilişkin değişiklik öngören kanun tasarısının görüşmeleri devam edecek.

- KİT Komisyonu, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 2015-2016 yılı hesaplarını ele alacak.

(TBMM/14.00/11.00/12.30) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayi Zirvesi ile Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikası Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Mali 1. Uluslararası Sanayi Fuarı'na katılacak.

(Bamako)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin beklenti anketini düzenleyecek, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, "Tarımsal İşletme Yapı Araştırması, 2016" adlı haber bülteni ile 2017 yılı uluslararası standart kitap numarası istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kairat Abdrakhmanov ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Valiliği ziyaret edecek, "Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği Çalıştayı"na ve "Bilimsel Teşvik Ödülleri Töreni"ne katılacak.

(Erzurum/09.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 29. Ankara Film Festivali, MEB Şura Salonu'nda düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak.

(Ankara/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- FETÖ davaları

- Darbe girişiminde Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığında, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanığın yargılandığı dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin 330 sanığın yargılanmasına Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı sırasında çalışma ofislerine dinleme cihazı konulmasına ilişkin 12 kişinin yargılandığı "böcek" davasına Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/13.00)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar, Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ve burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 34'ü tutuklu, 44 sanığın yargılanması İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi'nde sürecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 86 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.00)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

3- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi ikinci maçında VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı konuk edecek.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- "Düzensiz göç konusunu İranlı mevkidaşlarımızla değerlendireceğiz"

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz:

"Yakın zamanda İran Göç Genel Müdürü, Genel Müdürlüğümüze bir ziyarette bulundu. Genel olarak göçle ilgili konuları konuştuk. Önümüzdeki dönemde göçteki son durumu konuşmak için İran'a bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Genel Müdürlük olarak düzensiz göç konusunu İranlı mevkidaşlarımızla değerlendireceğiz"

"Biz şuna inanıyoruz, Afganistan'da yaşananlar ve Afganistan'dan ülkemize gerçekleşen göç, Afganistan, İran ve Türkiye'nin krizi değil bir insanlık krizidir. Esas sorumluluk Afganistan'da 40 yıldır devam eden iç savaşa sebep olan ülkelerindir"

"Önümüzdeki iki hafta içinde ülkesine dönen Afganistanlıların sayısının 10 bini geçeceğini düşünüyoruz. Bu iki hafta içinde 10 charter uçuşumuz var. Bu hafta Ağrı ile Van'dan 4 charter uçağı kalkacak. Daha sonra Erzurum ve Adana'dan kalkacak uçaklar var. Edirne ve Kırklareli'nden ise tarifeli uçuşlar olacak"

(Muhammed Boztepe/Ankara) 2- İstanbul modern kalelerle daha güvenli

- İstanbul'da olayların yoğun olarak yaşandığı 6 bölgede faaliyete geçirilen "Kalekol" projesi, suç ve suçluyla mücadelede lokomotif görevi görüyor

- Son bir yılda, 418 olaya suçüstü baskın yapan kalekol ekipleri, 223 bin kişiye GBT kontrolü, 85 bin araçta arama gerçekleştirdi

- Çalışmalar kapsamında, 330'u terör suçundan ve 596'sı suçüstü olmak üzere 2 bin 374 şüpheli yakalanırken, bin 210 çalıntı araç, 391 silah ve 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

( Halil Demir/ İstanbul)

3- Turizmde erken rezervasyon kampanyasına rağbet

- TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler:

- "7 Aralık'ta başlayan kampanya, bu ay son bulacak. Erken rezervasyonda bu yıl hedefimiz 6 milyondu. İç turizmi canlandırmak amacıyla başlatılan ve avantajlı ödeme imkanlarıyla tatil fırsatları sunan erken rezervasyonda şu ana kadar 5 milyon sayısına yaklaşıldı. Cazip imkanlardan faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın ellerini çabuk tutması gerekiyor"

- "En fazla sevindirici gelişme Rusya ve İngiltere'de yaşanıyor. Bu iki ülkeden gelen turist sayısında çok ciddi bir artış bekliyoruz. En azından şu anda yapılan rezervasyonlar bunu gösteriyor. Bölgedeki siyasi ve jeopolitik gelişmeler ne olursa olsun Türkiye, Akdeniz'in vazgeçilmez bir ülkesidir"

(Yusuf Şahbaz/İzmir)

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