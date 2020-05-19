GÜNDEM / 19 Mayıs 2020
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GÜNDEM / 19 Mayıs 2020

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyorGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak.

GÜNDEM / 19 Mayıs 2020
19.05.2020 09:02 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:02

6 Nisan 1920

1- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle iştirak edeceği, Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni'ne katılacak.

(Mardin/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASI

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nda "Kovid-19 sırasında ara buluculuk" konulu çevrim içi seminere iştirak edecek.

(16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Kovid-19 sürecinde çöken inşaat sektöründe toparlanma sancılı olacak

Salgın sürecinde satış ofisleri ve şantiyelerde virüsün bulaşmasını engellemeye yönelik alınan tedbirler küresel çapta inşaat sektöründe işleyişi önemli ölçüde aksatırken, sözleşme ve proje iptallerinin yanı sıra eve kapanan tüketicinin önemli ölçüde azalan gayrimenkul talebi sektörü zor durumda bıraktı

İngiltere, İtalya, Almanya ve Fransa gibi Avrupa'nın büyük ekonomilerinde inşaat sektörü faaliyetleri 20 yılın en düşük seviyesine geriledi, ABD'de ise sektörde çalışan sayısı nisanda 975 bin kişiyle tarihinin en sert düşüşünü kaydetti

Türkiye'de ekonominin yüzde 5,4'ünü oluşturan ve 1,4 milyon kişinin çalıştığı inşaat sektöründe nisanda güven endeksi 35,9 puan ve konut satışları yüzde 55,5 düşerken, firmaların büyük bir çoğunluğu yurt içi ve yurt dışında iş, sipariş ve proje iptalleriyle karşılaştığını bildirdi

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

2- "Koca Yusuf"ların dünyadaki alternatif bakım merkezi Türkiye oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ve ulaştırma kabiliyetlerini artıran ve "Koca Yusuf" olarak bilinen A400M nakliye uçaklarının bakımı, Airbus tesisleri dışında sadece Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde daha kısa sürede ve daha az maliyetle yapılıyor

A400M Retrofit Proje Bakım Mühendisi Üsteğmen İsmail Barış Sağlam:

"Uçağın Airbus tarafından 6 ayda yapılan hafif bakımları Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından 3 ayda tamamlanmıştır"

"2. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde, uçağın ilk envantere girdikten bugüne kadarki kullanıcı geri dönüşlerinin ve tasarım değişikliklerinin yer aldığı bir paketin de uçağa uygulanması planlanmaktadır"

"Retrofit dediğimiz bu uygulamaları Airbus dışında sadece biz uyguluyoruz, uygulayacağız. 2020 yılı sonunda bu proje başlayacak"

(Müzahim Zahid Tüzün/Kayseri)

3- Yalancı katil balinalar Kuzey Ege'de ilk defa görüntülendi

İÜ Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arda M. Tonay:

"Yalancı katil balinaların son 30 yıldır tüm Akdeniz'de kaydı 20 taneden daha azdır. Ege Denizi'nde ise son 25 yıldır ve Kuzey Ege'de ilk defa yalancı katil balinalar kayıt altına alındı"

"Bu tip deniz memelisi gözlemleri, türlerin dağılımlarını anlamamız ve dolayısıyla koruma çalışmaları için çok önemli veri kaynaklarıdır"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

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Kaynak: AA

Güncel Manşet

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