GÜNDEM / 19 Mart 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 100. Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Sempozyumu'nun açılış programına katılarak konuşma yapacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 100. Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Sempozyumu'nun açılış programına katılarak konuşma yapacak.

(Tekirdağ/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3. Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DES Otel'de gerçekleştirilecek Balkan Ülkeleri Yerel Yönetimler İşbirliği Çalıştayı'nın açılış konuşmasını yapacak.

(Tekirdağ/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "3. Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni" ile BM Kadının Statüsü Komisyonu 65. oturumu kapsamında NEYAD/ MÜSİAD iş birliğinde gerçekleştirilecek "Kadınlar ve kız çocuklarının güçlenmesi: Siyasi, ekonomik ve kamusal hayatta liderliğe hazırlanmak" toplantısına çevrim içi katılacak.

(İstanbul/14.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını, Ökkaş Gümüşer Ortaokulu'nu, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'ni ziyaret edecek, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na ve yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılış törenine katılacak.

(Kahramanmaraş/09.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Valiliği, EÜAŞ Seyhan -1 HES Santralini, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Adana/10.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çukurova Havaalanı şantiyesini, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezini ve Akdeniz ile Toroslar Belediyelerini ziyaret edecek, Mersin Limanı Genişletme Projesi Temel Atma Töreni'ne ve römorkörlerle liman gezisine katılacak.

(Mersin/10.00-17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, bu yılın ocak ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi ile dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Türkiye'de temaslarda bulunacak.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Çinli mevkidaşı Wang Yi, Alaska'daki görüşmelere devam edecek.

(Washington)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valiliğe, Belediyeye, esnafa, milli sporcu Saffet Elkatmış ve ailesine, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

Tatvan'da sporcularla buluşacak Kasapoğlu, Gençlik Merkezini, esnafı ve milli sporcu Nurcan Ekinci ile ailesini ziyaret edecek.

(Bitlis/11.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları ve yapılandırmaya katılan banka genel müdürlerinin iştiraki ile gerçekleştirilecek "Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi" imza töreni, DenizBank Genel Müdürlüğü'nde yapılacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Süper Lig'de 31. hafta mücadelesi Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor ve Galatasaray-Çaykur Rizespor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TFF 1. Lig'de 27. haftanın ilk maçında Altay ile Menemenspor karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

5- UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları İsviçre'de çekilecek.

(Nyon/14.00/15.00)

6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih takımıyla karşılaşacak.

(Münih/22.30)

7- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin çeyrek final rövanşında Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray, İspanya'da karşı karşıya gelecek.

(Salamanca/18.00) (Fotoğraflı)

8- Güreşte milli sporcuların da Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi verdiği Macaristan'daki turnuvaya, serbest stilde ve kadınlarda müsabakalarla devam edilecek.

(Budapeşte/13.00)

ÖZEL HABER

1- Prof. Dr. Halit Eren: İslam kültür, sanat ve tarihine adanan 40 yıl

Kütüphane ve Dokümantasyon Bölüm Başkanı ve araştırmacı olarak 1981'de katıldığı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezinin (IRCICA) 16 yıl Genel Direktörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Halit Eren, görevi boyunca araştırmacılar için çok önemli kaynakların oluşturulmasına gayret etti

IRCICA bu dönemde, Kur'an-ı Kerim incelemeleri sahasında 2007-2020 arasında Dr. Tayyar Altıkulaç'ın kadim mushaflar üzerindeki incelemelerinden 11 cildin Arapça, Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanması projesini gerçekleştirdi

IRCICA'da dünya medeniyetleri arasında kültür, bilim ve sanat alanlarındaki ilişkiler ve karşılıklı etkileşimler alanında uzun dönemli araştırma projeleri ve uluslararası konferanslar düzenlendi

En eski Kur'an-ı Kerim nüshalarının incelenip yayımlanmasının yanı sıra Kudüs Şer'iyye Sicilleri ve tapu defterleri ile Timbuktu yazmalarına ilişkin önemli çalışmalar yürütülürken, İslam Tarihi ve Medeniyeti Kongreleri'yle de Müslüman alim ve sanatçılar bir araya getirildi

Prof. Dr. Halit Eren:

"2005'te görevi devralınca yeni bir proje başlattım. En eski Kur'an-ı Kerim nüshalarının incelenip yayımlanması... Çünkü biz Müslüman olarak Kur'an-ı Kerim'in indiği gibi muhafaza edildiğine inanıyoruz"

"Kur'an-ı Kerim'in eski nüshalarında hattatlar yazarken bir kelimeyi unutuyor, sonra küçük bir çıkıntı yaparak oraya ilave ediyor. Hattat kelimeyi yazarken hata yapıyor, onu düzeltiyor, üzerini temizleyip yeniden yazıyor. Batı'da eski nüshalarda bu tür düzeltmeleri ele alarak 'Kur'an-ı Kerim değişime uğramıştır.' iddialarında, hezeyanlarında bulunan birileri çıktı. Nitekim onlara da bir cevap verdik. 'Reddiye' diye yayınımız da geldi. Hem Türkçe hem de İngilizce bunu yayımladık. Bu çalışmaları yapana da nüshaları gönderdik"

"Osmanlı arşivlerinde mühimme defterlerinde bulunan Kudüs'le alakalı bütün kararları neşrettik, bunları transkribe ettik. İngilizce, Arapça ve Türkçe özetlerini vermek suretiyle 9 cilt halinde yayımladık"

"Kudüs'ün ve Filistin'in tapu defterleri üzerinde yayını hedefleyen bir çalışma başlattık. 6 kişi tamamen bu defterler üzerinde çalışıyor"

"(Timbuktu yazmaları) Yarıdan fazlası dijital ortama aktarıldı bu yazmaların. Şimdi de onların muhafaza edilmesi için yeni bir mekana ihtiyaçları var"

(Sefa Mutlu/İstanbul)

2- İş dünyası "yatırım reformlarını" olumlu karşıladı

DEİK Başkanı Nail Olpak:

"Yatırım yapılırken karşılaşılan bürokratik süreçler ve birtakım ticari/hukuki anlaşmazlıklar, yatırımları olumsuz etkileyen süreçlerin de bir an önce çözüme kavuşturulması yatırımlardan elde edilen verimin artırılması adına önemli olan bir diğer noktadır. Reform paketinde, bu süreçlerin en hızlı şekilde çözülmesine yönelik adımların atılacağına dair politikaların olması, iş dünyamız ve özel sektör tarafından olumlu karşılandı"

"Son zamanlarda yurt dışında da büyük ilgi çeken start-up'larımız aracılığıyla uluslararası fonların ülkemize gelmesi ve Türk sermaye sahipleriyle de iş birliklerinin gelişmesi sağlanacaktır"

YASED Başkanı Ayşem Sargın:

"Pakette yatırımcılar açısından en önemli faktörlerin başında gelen istikrar ve öngörülebilirlik gibi maddelerin önceliklendirilmiş olmasını, buna yönelik makroekonomik ve finansal istikrar tedbirlerinin detaylandırılmasını son derece olumlu buluyoruz ve bunlar yatırımcı güvenini güçlendirecek"

(Yunus Türk/İstanbul)

3- Türkiye'de yıl başından 16 Mart'a kadar 444 bin 167 gayrimenkul satış işlemi gerçekleşti

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı:

"Bu yıl başından 16 Mart tarihine kadar gerçekleşen gayrimenkul satışlarından 190 bin 552'sini konut, 87 bin 948'ini arsa, 140 bin 233'ünü tarla, 22 bin 796'sını iş yeri, geri kalanını ise taşınmaz cinsi satışlar oluşturuyor"

"Bu yılın ilk üç ayında satışlar salgın öncesi döneme yakın seyirde gidiyor, artışlar veya aşırı düşüşler yok belki ama beklenen oranda bir artış da yok"

(Zehra Aydın Turapoğlu/Ankara)

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Kaynak: Anadolu Ajansı