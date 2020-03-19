GÜNDEM / 19 Mart 2020
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Anadolu Ajansı, Berat Albayrak, Ankara, Güncel

GÜNDEM / 19 Mart 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Anadolu Ajansı Özel Yayını"na katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

19.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:02
GÜNDEM / 19 Mart 2020

6 Nisan 1920

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Anadolu Ajansı Özel Yayını"na katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurulda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip koronavirüs ile mücadele konusunda milletvekillerini bilgilendirecek, ekonomiye ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine de devam edilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda Sayıştayda açık bulunan beş üyelik için Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi görüşülecek.

(TBMM/14.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, 2018-2019 dönemi bitkisel ürün denge tablolarını ve bu yılın ocak ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

(Ankara/İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattı ile Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Kovid-19 nedeniyle evde izolasyona "aile hekimi" takibi

Aile hekimleri tarafından, yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan vatandaşların, Kovid-19 olası ve kesin vaka temaslılarının evde izolasyon süresi boyunca günlük izlemleri telefonla aranarak yapılıyor

Aile hekimi, izlemini yaptığı kişiyi günlük olarak ateş, öksürük, nefes darlığı gibi Kovid-19 semptomları açısından sorguluyor ve herhangi bir semptom gelişmesi halinde, İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimine bilgi veriyor

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

2- Koronavirüs "Web-Tapu" kullanıcı sayısını arttırdı

Vatandaşlar, tapu müdürlüklerine gitmek yerine yeni tip koronavirüs tehlikesi nedeniyle daha da fonksiyonel hale getirilen Web-Tapu uygulamasını kullanmaya başladı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan Web-Tapu sistemini kullanan sayısı 16 Mart'ta yaklaşık 10 bin iken bu rakam 17 Mart'ta 20 bine, 18 Mart'ta ise 35 bine yükseldi

(Zehra Aydın Turapoğlu/Ankara)

3- Narenciye sektöründen iki ayda 228 milyon dolarlık ihracat

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz:

"Geçen yılın ocak-şubat ayında 399 bin ton narenciye ihracatından 170 milyon dolar, bu yılın aynı döneminde ise 442 bin ton karşılığında 228 milyon dolar gelir elde ettik"

"Üreticilerimiz, dünyanın istediği ölçekte ve kalitede üretim yapıyor. Önümüzdeki yıllarda bu rakamların giderek artacağını görmekteyiz çünkü ürünlerimize talepler geliyor"

(Mustafa Ünal Uysal/Mersin)

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Kaynak: AA

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