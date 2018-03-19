Gündem / 19 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım da kura töreni ile partisinin MYK toplantısına katılacak.

(Ankara/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde "Türkiye-Azerbaycan Şehit Çocukları Kucaklaşıyor" projesi kapsamında konuk Azeri heyeti kabul edecek.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Temiz Seçim Platformu üyeleriyle bir araya gelecek.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin ilçesinde kontrolün sağlanmasının ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'yı makamında kabul edecek, turizmde 2018 beklentileri ile ilgili açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Mamak ilçesinde 75 yaşındaki İsmet Dal ile 73 yaşındaki Emine Mercan'ı ziyaret edecek.

(Ankara/10.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Adana Ticaret Borsası Kompleksi'nin açılışına katılacak.

(Adana/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, 2017 yılı Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi ile bu yılın ocak ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TOKİ Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kayaşehir'de satışa sunulan 605 konutun tanıtım ofisinin açılışını gerçekleştirecek ve konut alanında basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- AB Dışişleri Konseyi toplantısına Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ve BM Suriye Özel Temsilcisi Stefan de Mistura da katılacak.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişiminde Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığında Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanığın yargılandığı dava, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 158 sanığın yargılandığı dava, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin 330 sanığın yargılanmasına Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili tutuklu 52 askerin yargılandığı dava, Silivri'de sürecek.

(İstanbul/10.00)

Darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 135'i tutuklu 143 sanığın yargılanmasına Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

Şırnak'ta darbe girişimiyle ilgili aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı tümgeneral Abdullah Baysar'ın da yer aldığı 20'si tutuklu 427 sanığın yargılandığı dava, Adana Bölge Adliye Mahkemesinde sürecek.

(Adana/09.30)

Mersin'de darbe girişimine ilişkin örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve dönemin Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'ın da bulunduğu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşması, 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Mersin/10.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti, 27 Mart'ta da Podgorica kentinde Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 2. Lig'de 27. haftanın son maçında Beyaz Grup'ta Hacettepe ile Gümüşhanespor, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/15.00)

ÖZEL HABER

1- Zeybekci'den Rusya'ya "şirket kısıtlaması" mesajı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:

"Rusya'ya meyve ve sebze ihracatı yapacak şirket sayısının sınırlanmasına kesinlikle karşıyız. Gerekirse biz de aynısını yaparız, şirket seçerek ithalatımızı öyle yaparız"

"Vizeyle ilgili uzun süren süreçlerin kaldırılmasıyla ilgili de yine bildiğimiz yöntemlerle bir çıkışımız olacak"

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- "Şimdiye kadar neredeydiniz, hep sizi bekledik"

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılan Afrin'deki sivillerin bir kısmı özgürlüklerine kavuşmanın sevincini yaşarken, bazıları da yıllardır göremediği evladının yolunu gözlüyor

Suriyeli Kürt kökenli Zahide Muhammed: "Şimdiye kadar neredeydiniz, hep sizi bekledik. İnşallah bu sayede 4 yıldır görmediğim evladıma da kavuşurum. Küçük torunlarım babalarını bekliyorlar. Nasıl mutluyuz, nasıl heyecanlıyız anlatamam"

Afrinli Arap kökenli Haci el Arne: "Allah'a şükür her şeye rağmen terörden kurtulduk. Sürekli bunun için dua ediyorduk ve kabul oldu. İnşallah şehrimiz eskisinden çok daha güzel olacak"

(Halil Fidan-Behçet Alkan/Afrin)

3- Teşvikler borsayı da canlandıracak

Borsada şirketlerin karları 2017 yılında beklentileri aşarken, 2018 yılında ekonomi yönetiminin sağlayacağı teşviklerden yararlanacak sektör ve şirketlerin öne çıkması bekleniyor

Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal:

"BIST 100 endeksine ilişkin hedefimiz orta vadede 125,000 seviyesi, 1 yılık periyotta ise mevcut 117,000 seviyesine göre yüzde 15,4'lük yükseliş potansiyeli içeren 135.000 seviyeleridir"

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 29 Mart'ta düzenlenecek törenle teşvik belgelerini firmalara verecek olması ve yatırım talebinde, enerji, petro-kimya, sağlık, madencilik, tarım teknolojileri ve haberleşme sektörlerinin başı çektiğini yetkililerin yaptığı açıklamalardan biliyoruz."

Gedik Yatırım Ekonomisti Erol Gürcan:

"Ekonomi yönetiminin teşviklerinden, yerli üretimin stratejik öneme sahip olduğu alanlar ve ihracat ağırlıklı sektörlerin önemli ölçüde yararlanacaklarını ve başta savunma olmak üzere, petro-kimya, metalurji, enerji, sağlık ve otomotiv sektörlerinin de izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz"

(Bekir Gürdamar/İstanbul)

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