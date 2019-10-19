GÜNDEM / 19 Ekim 2019

19.10.2019 09:02

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi ile Kayseri Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, AK Parti Kayseri İl Teşkilatı ile yemekte bir araya gelecek.

(İstanbul/11.00/Kayseri/15.00/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 3. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi'ne katılacak, Nuri Pakdil'in Hacı Bayram Veli Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazına iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/Ankara/15.42) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- ABD ile varılan anlaşmanın ardından Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat süreyle ara verilmesine ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Entech Sıfır Atık Forumu" programına katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muhtarlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'e çelenk bırakma programı ile Muhtarlar Konfederasyonu Genel Merkezi Açılış Töreni ve Muhtarlar Günü Yemeğine iştirak edecek.

(Ankara/10.00/11.00/19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu üyeleri ile toplantıda bir araya gelecek.

(Kocaeli/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde düzenlecek "Madde Bağımlılığı Toplumsal Duyarlılık Bilgilendirme Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası AB ile varılan yeni Brexit anlaşmasını oylayacak.

(Londra) (Fotoğraflı)

2- İspanya'da Yüksek Mahkemenin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarının ardından Katalonya bölgesinde gelişmeler takip ediliyor.

(Barselona) (Fotoğraflı)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Hayatını kaybeden fikir adamı ve edebiyatçı Nuri Pakdil'in cenazesi, Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'nda defnedilecek.

(Ankara/15.42) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 8. haftaya Antalyaspor-Gençlerbirliği, Trabzonspor-Gaziantep FK, Medipol Başakşehir-Göztepe, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/15.00/Trabzon/İstanbul/17.30/Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'de 8. hafta Hatayspor-Adana Demirspor, Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor, Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakalarıyla sürüyor.

(Hatay/14.00/Bursa/16.30/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Galatasaray Doğa Sigorta, Pınar Karşıyaka-Sigortam.net İTÜ Basket, TOFAŞ-Türk Telekom, Beşiktaş Sompo Sigorta-Teksüt Bandırma karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Afyonkarahisar/13.00/İzmir/15.15/Bursa/17.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası Birevim Elazığ İl Özel İdare-Bellona Kayseri Basketbol, Adana Basketbol-Fenerbahçe Öznur Kablo müsabakalarıyla başlayacak.

(Elazığ/13.30/Adana/15.15) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasına Fenerbahçe Opet-Atlas Global Yeşilyurt, Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta, Karayolları-Eczacıbaşı VitrA, Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.00/19.00/Ankara/14.00/Bursa/17.30) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta 2 maçla başlayacak. (Fotoğraflı)

7- TFF 2. Lig'de 9. hafta 6, TFF 3. Lig'de 9. hafta ise 3 maçla başlayacak. (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Terörden temizlenen Tel Halaf'ta Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

Barış Pınarı Harekatı ile kontrol altına alınan Rasulayn'a bağlı Tel Halaf'ta hayatın normalleşmesi için çalışmalarını sürdüren Mehmetçik, savaş mağduru çocukların yüzünü güldürüyor

YPG/PKK işgalinden kurtarılan Tel Halaf halkına yardım elini uzatan Mehmetçik, ekmek ve gıda dağıtımı yapılan köyde çocukları çikolata ve şekerle sevindirdi

Köylülerden Hammud Ahmed: "YPG bizi sürekli zorunlu olarak silah altına alıyordu. Şimdi herkes özgür"

Fatma Muhammed: "Bundan sonraki süreçte huzur ve güvene kavuşmayı arzuluyoruz"

(Behçet Alkan/Rasulayn)

2- Ambulans uçağın 3 il arasındaki nakil maratonu

Barış Pınarı Harekatında görev yapmak üzere hazır bekletilen 4 sedyeli ambulans uçak, Şanlıurfa ve Hatay'dan aldığı iki bebek ve iki çocuğu İstanbul ve Ankara'daki hastanelere taşıdı

Şanlıurfa, Hatay, Ankara ve İstanbul arasındaki nakil sürecini 3 saat 20 dakikada tamamlayan ambulans uçak, hastaların tedavisine en hızlı şekilde başlanmasını sağladı

Üç il arasında hastaların güvenli bir şekilde nakledilmelerinin sağlanmasının ardından dört sedyeli ambulans uçak görev yeri Şanlıurfa'ya döndü

(Duygu Yener-Ankara)

3- İstanbul'da üretip 230 noktaya sattık

İstanbul'daki ihracatçılar, ocak-eylül döneminde, 27 sektörde üretilen 52,2 milyar dolarlık ürünü içerisinde ülkeler ve serbest bölgelerin bulunduğu 230 noktaya ulaştırdı

Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olan şehrin ihracatında aslan payını hazır giyim ve konfeksiyon sektörü aldı

İstanbul'da bu dönemde yıllık bazda dış satımını en fazla artıran sektör savunma ve havacılık sanayi sektörü oldu

İstanbul'dan Almanya'ya gerçekleştirilen ihracat söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 8,1 azalmasına karşın 4 milyar 925 milyon dolarla ilk sıradaki yerini korudu

Şehrin yılın ilk 3 çeyreğindeki yeni ihracat rotaları arasında ABD Virjin Adaları, Amerikan Samoası, Butan ve St. Helena gibi ülkeler de bulunuyor

(Zeynep Kahveci/ İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA