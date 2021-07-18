GÜNDEM / 18 Temmuz 2021
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GÜNDEM / 18 Temmuz 2021

GÜNDEM / 18 Temmuz 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

6 Nisan 1920

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası, Afyonkarahisar'da sona erecek.

(Afyonkarahisar/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'si yapılacak.

(Northamptonshire/17.00)

3- FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challenger Turnuvası C Grubu maçları Konya'da sürecek. 20 Yaş Altı Kadın Milli Basketbol Takımı, turnuvada beşinci ve son maçında Polonya ile karşılaşacak.

(Konya/18.00) (Fotoğraflı)

4- 2021 Fransa Bisiklet Turu, 21. etapta Chatou-Paris (108,4 kilometre) arasındaki mücadeleyle tamamlanacak.

ÖZEL HABER

1- Türkiye'de yeşil OSB'ler hayata geçirilecek

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na göre, yeşil organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerine yönelik sertifikasyon sistemi uygulamaya alınacak, buna ilişkin mevzuat hazırlanacak

Ülkede yeşil üretimi destekleyecek teknolojiler geliştirilmesi için destek ve teşvik önerileri geliştirilecek

Arıtılmış atık suların yeniden kullanımına ilişkin belediyeler ve OSB'lerde farkındalık oluşturulacak

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Dizel motorlu otomobil satışları "tekliyor"

Haziran sonu itibarıyla Türkiye otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, dünya genelinde artık yavaş yavaş üretimi azaltılan dizel motorlu otomobillerin satışı yüzde 21 azalırken, bu otomobillerin toplam satışlardan aldığı pay da yüzde 42,6'dan 22,1'e geriledi

Bu dönemde, hibrit otomobil satışı 25 bin 119'a ulaşırken, oto gazlı otomobil satışları 14 bin 569 ve elektrikli otomobil satışı da 891 olarak kayıtlara geçti

(Abdülselam Durdak/İstanbul)

3- Karavan kiraları pandemiden sonra 5 yıldızlı otel fiyatlarını aratmıyor

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karavanda tatilin tercih edilmeye başlanması, kiralık karavanlara olan talebi arttırdı

Günlük 300 liradan başlayan karavan kiraları, sunulan hizmet ve kapasiteye göre 2 bin 500 liraya kadar çıkabiliyor

Ehliyet şartı bulunması nedeniyle sadece şoförlü kiralama yapılabilen karavanda tatil için isteyenlerin günler öncesinden rezervasyon yaptırması gerekebiliyor

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Özdağ:

"Birkaç yıl öncesine kadar kiralama yapan 3-5 şirket vardı. Pandemi nedeniyle bu sayıda büyük bir artış oldu"

"Kendi karavanlarını kiralayan kişilerin tercih edilmesi her iki taraf için de riskli. Kiralayan kendi aracının kaskosuna güveniyor. Halbuki karavanların kiralamasında ayrı bir sigorta sistemi kullanılıyor"

(Güç Gönel Sağıroğlu/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı

'Yazıyor yazıyor' sesleri tarihe karıştı! Meşhur fotoğraftaki gazeteci çocuk hayatını kaybetti
"Yazıyor yazıyor" sesleri tarihe karıştı! Meşhur fotoğraftaki gazeteci çocuk hayatını kaybetti
Niğde'yi karıştıran görüntü! Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı
Niğde'yi karıştıran görüntü! Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı
Bayramda hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek! Meteoroloji Uzmanı, 'Güneşe çıkmayın' uyarısı yaptı
Bayramda hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek! Meteoroloji Uzmanı, "Güneşe çıkmayın" uyarısı yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Kaan Yıldırım Hakan Sabancı
Spor Alper Yılmaz Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GÜNDEM / 18 Temmuz 2021 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 09:04:17. #1.15#

title