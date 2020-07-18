GÜNDEM / 18 Temmuz 2020
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GÜNDEM / 18 Temmuz 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni'ne katılacak.

GÜNDEM / 18 Temmuz 2020
18.07.2020 08:59 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:26

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni'ne katılacak.

Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

(Bursa/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret ederek il değerlendirme toplantısına katılacak ve açıklama yapacak, sokak sağlıklaştırma, suma fabrikası ve millet bahçesi, TOKİ proje alanlarında incelemelerde bulunacak, Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Kilis/11.15-17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Borsası Satış Salonu Gong Töreni'ne katılacak, "Söz Sizde Sektör Toplantıları" çerçevesinde tarım ve orman sektör temsilcileri ile bir araya gelecek ve çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Konya/10.30-16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASI

1- Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, ekonomiyi kurtarma programı ve bütçeyi görüşmek üzere bir araya gelecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüp İmareti'nde basın toplantısı yapacak.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Van) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray-Göztepe, Gaziantep FK-Kasımpaşa maçları yapılacak.

(İstanbul/Gaziantep/21.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2 - TFF 1. Lig'in son haftasında Giresunspor-Altay, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Cesar Grup Ümraniyespor, Hatayspor-Bursaspor, Fatih Karagümrük-Adanaspor, Akhisarspor-Keçiörengücü ve Adana Demirspor-İstanbulspor maçları yapılacak.

(Giresun/Erzurum/Hatay/İstanbul/Manisa/Adana/17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZELİ HABER

1- AVM doluluk oranları gün geçtikte artıyor

İsfanbul Alışveriş Caddeleri Yönetim Direktörü Kemal Baştürk:

"Doluluk oranlarımız 11 Mayıs-31 Mayıs arasında AVM girişlerinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 70 bandında azalış gösteriyordu, ikinci normalleşme dönemi dediğimiz 1 Haziran itibarıyla düşüş seviyesi yüzde 30'lara geriledi"

"Özellikle teknoloji marketlerde ciro artışı yaşanmakta. Çocuk ürünleri satışında da yüzde 30 artış yaşandı. Kuaföre gidenler açısından kadın-erkek müşteri segmentlerinde kadınlar lehine çok ciddi bir büyüme var"

"Ülkemizin ve kültürümüzün alışveriş merkezlerine yönelik yenilikçi bir bakış açısına ihtiyacı var"

(Mehmet Fatih Erdoğdu/İstanbul)

2- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "10 yıllık meslek hayatımda böyle bir akciğer görmemiştim"

Mersin'de çalıştığı hastanede koruyucu kıyafetler giymesine rağmen Kovid-19'a yakalanan ve 26 günlük tedaviyle sağlığına kavuşan hemşire Bayram Dağlı, 24 kilogram zayıfladığı zorlu tedavi sürecini anlattı

Dağlı: "İlk bir haftanın sonunda çekilen filmlerimi gördüm. Ben 10 yıllık meslek hayatımda böyle bir akciğer, böyle bir film görmemiştim"

"En büyük psikolojik çöküntü, oğlumun testinin pozitif olduğunu öğrendiğim zaman oldu. Genel sağlık durumumda bir bozulma oldu. Bunun vicdan yükünü ve psikolojik durumunu kaldıramadım"

"İnsanlar bu virüsü gerçekten yaşayan birinden dinleseler, bırakın sosyal mesafeye uymamayı evlerinden dahi çıkmak istemezler"

(Sezgin Pancar/Mersin)

***

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Kaynak: AA

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