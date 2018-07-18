Gündem / 18 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorlu Devlet Hastanesinde tren kazasında yaralananları ziyaret edecek, Ergene Vakıflar Mahallesi'nde taziye ziyaretinde bulunacak, Sarılar Mahallesi'nde basın açıklaması yapacak, Muratlı Aşağısevindikli ve İnanç mahalleleri ile Uzunköprü'de de taziye ziyaretlerinde bulunacak.

(Tekirdağ/10.00/11.00/12.00/13.30/Edirne/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 68. Geleneksel Hasat Bayramı'na katılacak.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, mayıs ayı perakende satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- İlk hacı kafilesi uğurlanacak.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ davaları

Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu'nun FETÖ'ye yardım etme iddiasına ilişkin yargılanması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(İstanbul/10.00)

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ'nün sözde TSK imamı firari Adil Öksüz ile ilişki ve irtibat içinde olduğu iddia edilen yengesi Şenay Öksüz'ün "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson'un yargılanmasına devam edilecek.

(İzmir/09.30)

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarının İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin davada 93 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İzmir/10.00)

SPOR

1- Almanya'da gerçekleştirilen 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

(Chemnitz/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Avrupa Erkekler 20 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası, Hollanda ve Belçika'nın ev sahipliğinde sürüyor. Türkiye, 2. Grup'taki dördüncü maçında Polonya ile karşılaşacak.

(Kortrijk/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu rövanş maçları tamamlanacak.

4- UEFA Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turu rövanş maçları devam ediyor.

5- Fransa Bisiklet Turu 11. etapla sürüyor.

ÖZEL HABER

1- "IMF, Türkiye'nin 2019'da yüzde 3,9 büyümesini bekliyor"

IMF Araştırma Departmanı Direktörü Gian Maria Milesi-Ferretti:

"Türkiye'nin bu yıl yüzde 4,2 ve gelecek yıl yüzde 3,9 büyümesini bekliyoruz"

"Türkiye'nin yüzde 7'nin üzerine çıkan büyüme performansı elbette muazzamdı ancak aşırı ısınmaya dair birçok işaret ortaya çıktı. Cari açık genişledi, enflasyon yükseldi"

"Yüzde 4 civarında büyüme, yükselen piyasa ekonomilerine yönelik algının negatife döndüğü piyasa ortamı göz önüne alındığında iyi bir performans"

(Gülbin Yıldırım/ Washington)

2- Sudaki plastik tehdidi ODTÜ'nün büyük deneyinde inceleniyor

ODTÜ, "AB UFUK 2020" tarafından desteklenen ve 21 ülke ortaklı AQUACOSM Projesi kapsamında, Türkiye'de mikroplastiklerin tatlı su kaynaklarına ve gezegenin ekolojik dengesine zararlarını araştıran dünyanın bu alandaki en kapsamlı deneyine başladı

Üniversite kampüsündeki gölün ortasına kurulan deney düzeneğinde, mikroplastiklerin sularda yaşayan canlılar ve su kalitesi üzerine etkisi doğada ilk kez gerçek zamanlı takip ediliyor

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meryem Beklioğlu:

"Avrupa Birliği, mikroplastik konusunu çok ciddiye alıyor. Mikroplastik kullanımı özellikle kozmetik, kişisel bakım ve deterjanlarda kademeli olarak sınırlanacak ve 2020'den sonra tamamen yasaklanacak"

"Deneyimizin dünyada ilk defa bu ölçekte yapıldığı için bulgularımızın mevzuatın şekillenmesinde etkili olacağını düşünüyorum"

(Selma Kasap/Ankara)

3- Fatih Camisi, tarihi halılarına yeniden kavuşuyor

Sultan 2. Abdülhamit döneminde dokunan 79 parçadan oluşan 2 bin 94 metrekarelik tarihi halılar, iki yıl süren konservasyon çalışmalarının ardından camiye yeniden seriliyor

İstanbul'da 37 kişilik halı ustası ve konservatörün, tamir ve dokuma işlerini sürdürdüğü konservasyon için 5 ton yün ve 75 kilogram pamuk iplik, orijinaline uygun şekilde Uşak'ta hazırlandı

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı:

"Her biri müzede sergilenecek değerde halılar. Fatih Camisi de adeta bir müze gibi. Osmanlı döneminin ilk selatin camilerinden biri olması sebebiyle külliyesiyle beraber çok önemli bir camimiz. Halılar bu tamirattan sonra uzun yılllar hizmete devam etmiş olacak. İşçiler camide de çalışmaya devam ediyor. Halıların serilme işlemi, 3-4 hafta sürecek"

(Çiğdem Alyanak/ İstanbul)

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