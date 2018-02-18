Gündem / 18 Şubat 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara 6. Olağan İl Kongresi'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

Kongreye Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da iştirak edecek.

(Ankara/14.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AK Parti Çukurova ve Kozan olağan ilçe kongrelerine katılacak.

(Adana/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bitlis Eren Üniversitesinin konferans salonunda düzenlenecek AK Parti Bitlis İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne iştirak edecek.

(Bitlis/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anitta Otel'de düzenlenecek AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katılacak.

(Çorum/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti, MHP ve CHP il başkanları ile kahvaltı programına iştirak edecek.

(Malatya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 54. Uluslararası Güvenlik Konferansı kapsamında "Körfez'in Genişlemesi" konulu tartışma platformuna katılacak.

(Münih) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Siyer Vakfınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "4. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması"nın galası ve ödül törenine iştirak edecek.

(İstanbul/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları, Güney Kore'nin PyeongChang kentinde devam ediyor. (Fotoğraflı)

2- Spor Toto Süper Lig'de 22. haftaya Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor, Trabzonspor-Medipol Başakşehir, Kasımpaşa-Galatasaray müsabakalarıyla devam edilecek.

(Bursa/Karabük/13.30/Trabzon/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta, Ümraniyespor-Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep-İstanbulspor, Adana Demirspor-Boluspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/Gaziantep/15.30/Adana/18.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol PTT Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde Anadolu Efes ile TOFAŞ, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

5- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası, Beşiktaş-Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Abdullah Gül Üniversitesi, Çukurova Basketbol-Adana ASKİ karşılaşmalarıyla sona erecek.

(İstanbul/Hatay/Mersin/14.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftası, Nilüfer Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, İlbank-Halkbank, Çanakkale Belediyespor-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(Bursa/14.00/Ankara/Çanakkale/17.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbolda Erkekler ve Kadınlar Süper liglerinde 18. hafta maçları yapılacak.

8- Futbolda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 23. hafta müsabakaları gerçekleştirilecek.

ÖZEL HABER

1- Hazine, ilk 2 ayda piyasaları rahatlattı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:

"Hükümetin aldığı tedbirlerin de etkisiyle Hazine, 2018 yılına iç borç çevirme oranını yüzde 100'ün altına indirerek ve piyasaları rahatlatarak başladı. Yabancı yatırımcılar ilk 5 haftalık dönemde 1,5 milyar dolarlık tahvil satın aldı"

"Hem iç borç çevirme oranlarının düştüğü, hem de yabancı yatırımcıların ilgisinin devam ettiği bu dönemde Hazine'nin borçlanma stratejisi, faiz oranlarını da olumlu etkiliyor"

"Tek Hazine Hesabı'nın genişletilmesiyle de Hazine çok daha güçlü bir nakit rezervini yönetmeye başlayacak"

(Zeynep Akyıl-Ankara)

2- Terör mağduru ailelere devlet şefkati

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD/PKK'lı teröristlerce sınır hattındaki yerleşim yerlerine düzenlenen roketli ve havanlı saldırılarda ev ve iş yerleri zarar gören sivillere maddi-manevi destek sağlıyor

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya:

"Roketlerden zarar gören evlerin kapıları, camları tamir ediliyor ve ailelerimizin tüm ihtiyaçları ivedilikle gideriliyor. Vatandaşlarımızın yanındayız, aileleri, bize şehitlerimizin emanetidir"

"Aile ve Sosyal Destek Programı personelimiz, bu olaydan etkilenen Kilis ve Hatay'daki tüm ailelerimize ulaşıyor ve psikososyal destek veriyor"

(Rıdvan Korkulutaş-Kilis)

3- Anayasa kitapçığı krizinin üzerinden 17 yıl geçti

Dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu:

"Kasım 2000'den Şubat 2001'e giden dönemde, ülke olarak aynı bugünlerde olduğu gibi yine finansal anlamda operasyona tabi tutulmaya çalışıldık. Bugün nasıl ekonomik tetikçiler varsa o gün de ekonomik tetikçiler vardı"

Dönemin Devlet Bakanı Tunca Toskay:

"Şimdi Türkiye ve ABD ilişkilerine bakınca, Kemal Derviş niye geldi, fonksiyonu neydi daha iyi anlamak mümkün olabilir"

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurullah Gür:

"Türkiye ekonomisinin iç ve dış şoklara karşı direnci 2001 yılına kıyasla katbekat arttı"

(Deniz Çiçek- Ankara)

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