GÜNDEM / 18 Ocak 2021

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş il kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Partinin il kongresine katılacak.

(Aydın/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, un fabrikası açılışına ve partisinin il kongresine katılacak, Valiliği ziyaret edecek, oda başkanlarıyla toplantıda bir araya gelecek.

(Mardin/10.15/12.00/15.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin il kongresine iştirak edecek.

(Muş/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin il kongresine katılacak.

(Bingöl/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ticaret Borsası ile Ticaret ve Sanayi Odasına ziyarette bulunacak, partisinin il kongresine iştirak edecek.

(Elazığ/10.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti'nin 7. Olağan İl Kongresi ile Sanayicilerle İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Kilis/13.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren gıda ve gıda ambalajı firmalarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Manisa/10.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK Başkanı Nail Olpak'ın moderatörlüğünde düzenlenecek "Yeniden Asya" webinarına katılacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2020 dönemine ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya gelecek. İki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Karadeniz'de Bartın açıklarında kuru yük gemisinin batmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bartın) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 19. haftası Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2???????- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeşitli merkezlerde düzenlenen grup maçlarında 2'nci seri başlayacak. Fransa'daki D Grubu mücadelesinde Galatasaray, ilk seriden ertelenen maçta Basket Landes ile karşı karşıya gelecek.

(Bourges/19.00)

3- Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta ertelenen İnegölspor- Sancaktepe FK maçı oynanacak.

(Bursa/13.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- KORONAVİRÜSLE DEĞİŞEN HAYAT: Kovid-19 salgınıyla 18,5 milyon öğrencinin eğitiminde dijital dönüşüm yaşandı

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart'tan bu yana ilkokul, ortaokul ve liselerde 18,5 milyonun üzerinde öğrencinin yüz yüze eğitim sürecinde büyük değişimler yaşandı

Eğitimin evlere taşındığı, sınıfların sessizliğe büründüğü, yüz yüze derslerin sekteye uğradığı bu dönemde öğrenciler TRT EBA kanalları, EBA, canlı dersler, basılı ve elektronik ders materyalleriyle dijital eğitim sürecine hızlı geçiş yaptı

Uzaktan eğitim sürecinde EBA, 16 milyar 348 milyon 941 bin tıklanma sayısıyla Türkiye'de ve dünyada en çok ziyaret edilen eğitim siteleri arasında üst sıralara çıktı

Bu süreçte TRT EBA İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise kanallarında toplam 10 bin 845 saat yayın yapıldı

EBA canlı sınıf uygulamasında bugüne kadar 154 milyon 535 bin 12 canlı ders yapıldı

(Selma Kasap/Ankara)

2- SALGINDA YILDIZI PARLAYAN SEKTÖRLER - e-ticaret sektörü 3 yılda ulaşmayı beklediği gelişime 3 ayda erişti

Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ:

"e-ticaretin perakende içindeki payı yüzde 5 dolaylarında seyrederken, salgınla birlikte 2023 yılında gelinmesi hedeflenen çift haneli rakamlara yaklaştığımızı söylemek mümkün"

"On-line alışverişin pratikliğini ilk kez deneyimleyen, doğru yerden alışveriş yapıldığında güvenilir olduğunu gören yeni kullanıcıların bu deneyimden kolay kolay vazgeçmeyeceğine ve bu yükselişin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine inanıyoruz. Bu hızlı dönüşümün, yapılacak yeni yatırımlar ve atılacak inovatif adımlarla kalıcı olacağını öngörüyoruz"

"Salgın sürecinde evde geçirilen zaman arttıkça ihtiyaçlar da şekil değiştirdi. İlk başta herkes hijyen kaygısı sebebiyle temizlik ürünlerine yöneldi. Ardından evde yemek yeme, keyifli vakit geçirme, kişisel gelişim, iyi yaşam ve kişisel bakım konuları önemini hissettirmeye başladı"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

3- GRAFİKLİ - BM'nin "Uygur Türklerini Çin'e ispiyonladığı" skandal yazışmalar gün yüzüne çıktı

AA'nın ulaştığı belgeler ve yapılan röportajlar, BM'nin iddiasının aksine "Çin'e isim sızdırılması uygulamasının" devam ettiğine işaret ediyor

OHCHR Sözcüsü Rupert Colville, isim paylaşılması uygulamasının 2015'ten önce "sınırlı" bir şekilde yapıldığını ve bu tarihten sonra sona erdiğini savunuyor. Ancak e-posta içeriklerinde, Çin'in istediği bilgilere zorlanmadan ulaşabildiği anlaşılıyor

BM İnsan Hakları Konseyi çalışanı Emma Reilly:

"İsimleri (Çin'e) verilen kişilerin hayatları tehlike altında. Bunların hiçbiri isimlerinin Çin'e verildiğinin farkında bile değil. BM İnsan Hakları çalışanı olarak benim görevim de bu konuyu gündeme getirmekti"

"BM 10 yıl boyunca uluslararası suçlara ortak olmuştur. Evet, (BM'de) bu uygulamaya imza atanlardan hesap sorulmalıdır"

İsmi BM tarafından Çin hükümetiyle paylaşılan Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa:

"Avukatı aracılığıyla mahkeme sürecinde Reilly lehinde şahitlik ettim"

"Çin bizi engellemek için elindeki tüm imkanlarını kullanıyor. Hatta 2017'de New York'ta polis zoruyla bizi BM'den attılar"

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Kaynak: Anadolu Ajansı