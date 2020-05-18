GÜNDEM / 18 Mayıs 2020
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GÜNDEM / 18 Mayıs 2020

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde yapılacak Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek.

GÜNDEM / 18 Mayıs 2020
18.05.2020 09:02 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:02

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde yapılacak Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak-Mart 2020 dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2019 yılına ait 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASI

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türk vatandaşlarına yönelik tahliye operasyonları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Türkiye'nin Kovid-19'la mücadeledeki performansı dünya ortalamasının üzerinde

İÜ İktisat Fakültesi akademisyenlerinin hazırladığı "Kovid-19 Salgınının Ekonomik Sosyal ve Siyasal Etkileri ve Türkiye'ye Yönelik Öneriler" başlıklı raporda, salgının ekonomik, sosyal, siyasal ve teknolojik boyutları ile demokrasiye etkileri derinlemesine irdelenerek çözüm önerileri sunuldu

Rapor, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadeledeki olgusal performansının dünya ortalamasından oldukça yüksek olduğunu ortaya koydu

İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayım Yorğun:

"(Raporda öne çıkan başlıklar) İddia edilenlerin aksine küreselleşme sona ermiyor. Küresel salgın demokrasiyi tehdit etmiyor. Araştırmaya göre, demokrasi ile Kovid-19'un yayılması arasında bir ilişki yoktur, ortak bir hareket gözlemlenmedi. AB dağılmıyor. AB kurum olarak salgın boyunca eksikleri ve yetersizliklerine dair gerekli notları almış ilk fırsatta da bunları telafi etmenin yollarını arayacak ve bu süreçten güçlenerek çıkacağı tahmin ediliyor"

"Salgın, küresel düzeyde neredeyse hepimizi ruhsal, fiziksel ve sosyal açıdan eşitleyerek; sağlık, eğitim, gelir eşitsizliği, yoksulluk, işsizlik, göç, iklim krizi, temel insan ihtiyaçlarına erişim dahil her alanda yeni farkındalıklar oluşturdu"

"Kriz sürecini en az zararla atlatabilmek için hep birlikte dayanışma içinde mücadele ederek, küresel düzeyde iş birliğini esas alarak, yükselen iş kollarına ve mesleklere odaklanarak, endüstrileri ve iş piyasalarını yeniden yapılandırmak gerekiyor"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul)

2- Müze ve ören yerlerine girişte termal kamera dönemi

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri, Kovid - 19 normalleşme süreci kapsamında kapılarını tekrar açmaya hazırlanırken, ziyaretçiler için bir dizi tedbir alınmaya başladı

Ziyaretçilere maske zorunluluğu planlanırken, müze ve ören yerlerinin girişlerine el dezenfektanları, hijyen paspası, maske ve eldiven atık kutuları, ateş ölçer veya termal kameralar yerleştirildi

Bu mekanlara, Kovid-19 ve hijyen uygulamalarına yönelik uyarı ve bilgi panoları yerleştirilmeye başlandı

Sosyal mesafe standartlarına uygun olarak ziyaretçilerin olası yoğunlaşma alanlarına ve gerekli görülen bölümlere işaretlemeler yapıldı

Ziyaretçilerin belirli alanlarda toplanmasını önlemek amacıyla müze ve ören yerlerinin bazı bölümlerinde giriş kısıtlamasına gidilebilecek

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

3- Türk Kızılaya 3 bin 970 immün plazma bağışı yapıldı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık:

"Şimdiye kadar bağışlanan 5 bin immün plazma bileşeninden 3 bin 970'i Türk Kızılay tarafından elde edildi. Böylece şimdiye kadar 5 bin civarındaki Kovid-19 hastasına immün plazma bileşeni uygulanmış oldu"

(Tezcan Ekizler/İzmir)

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Kaynak: AA

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