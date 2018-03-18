Gündem / 18 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı törenlerine katılacak.

Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni'nde yer alacak.

Programlara Başbakan Binali Yıldırım da iştirak edecek.

(Çanakkale/10.00/14.30/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şehit Aileleri Derneğinde ailelerle buluşacak, Çukurova Belediyesi toplu temel atma ve açılış programına katılacak, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık'ın ailesini ziyaret edecek, Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde muhtarlarla bir araya gelecek.

(Adana/13.30/14.30/16.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Atakum, İlkadım ve Bafra AK Parti ilçe kongreleri ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü programlarına iştirak edecek.

(Samsun/11.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Bolu Siyaset Akademisi'nin açılışına katılacak.

(Bolu/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Dimes Kazovo Vasfi Diren Tarım İşletmesi'nde düzenlenecek Buzağı Ölümlerinin Önlenmesi Projesi açılışı ile Dedeman Otel'deki sektör toplantısına katılacak.

(Tokat/11.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Rusya'da başkanlık seçimleri gerçekleştirilecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası, Atiker Konyaspor-Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor-Göztepe, Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.

(Konya/Antalya/13.30/Trabzon/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası, Fenerbahçe Doğuş-Darüşşafaka, Demir İnşaat Büyükçekmece-Galatasaray Odeabank, Yeşilgiresun Belediyespor-Anadolu Efes, Muratbey Uşak- İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/15.15/Giresun/17.00/Uşak/19.30) (Fotoğraflı)

3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası, Mersin Büyükşehir Belediyespor-Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe-BOTAŞ karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Mersin/14.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybolda Efeler Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Arkas Spor, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda Efeler Ligi play-off 5-8'incilik turu ilk maçında Maliye Piyango ile Fenerbahçe, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı)

6- Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akın Çorap Giresunspor, Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor, Samsunspor-Boluspor, MKE Ankaragücü-Eskişehirspor karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Erzurum/Balıkesir/13.00/Samsun/15.30/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

7- Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Masa Tenisi Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Almanya'nın TTC Berlin Eastside ekibini konuk edecek.

(Bursa/16.00) (Fotoğraflı)

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 27. hafta müsabakaları yapılacak.

9- MotoGP'de 2018 sezonu Katar Grand Prix'si ile başlayacak.

(Losail/19.00)

ÖZEL HABER

1-Hazinenin altın tahvili ihracında "ikinci tur" başlıyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:

"Yastık altındaki altınları ekonomimize kazandırmak amacıyla altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracına bu yıl da devam edeceğiz"

"Çalışmalarımızı tamamladık. Altın tahvilinde ikinci ihraç için 26 Mart-20 Nisan'da 4 etap halinde Ziraat Bankasının 81 ildeki yaklaşık 320 şubesinde talep toplanacak"

"Vatandaşlarımıza yönelik daha etkin bir tanıtım kampanyası düzenleyeceğiz. Ayrıca Hazine, vatandaşlarımızın altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına ilişkin tüm sorularına tek elden yanıt bulabileceği yeni bir internet sitesini hizmete sunacak"

(Zeynep Akyıl/Ankara)

2- Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI

KALBEN Derneği Başkanı Pelin Çalışkanoğlu:

"Sizin koruyucu dediğiniz aileler, bizlerin gerçek ailesi. Kan bağı olmadan can bağıyla aile olmayı yaşamak, bu hayatta Allah'ın size verdiği bir mucize. Aynı kandan değiliz ama aynı kandan olan kadar birbirimizi sevebiliyoruz. Bu mucizeden başka bir şey değil. Bu kadar sonsuz bir sevgiyi ancak Allah içimize verebilir"

"Bana dönemsel olarak sordular, 'Şartlar değişseydi biyolojik aileni seçer miydin?' diye... İnanın bütün içtenliğimle söylüyorum, Pelin olarak, yaşım kaç olursa olsun ben hep aynı cevabı verdim. Bugün dünyaya yeniden gelsem, yeniden kendi ailemi severdim, yine kendi ailemi seçerdim"

"Çocuktan gerçeği saklamamalısınız. Saklarsanız hayatının en büyük haksızlığını yapmış olursunuz. 7 yaş bunda bir sınır"

(Güç Gönel Sağıroğlu/İstanbul)

3- Kızılay teknoloji ile daha şeffaf olacak

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık:

"Daha şeffaf ve hesap verebilir olmak için teknolojiye yatırım yapıyoruz. Bütün süreçleri şeffaf ve hesap verebilir bir modele taşımazsak, gelecekte yerimiz olmayacağının farkındayız"

"Türkiye'nin kalkınma ve insani yardım tutarının bu sene 8 milyar dolar olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz"

(Bahattin Gönültaş/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.