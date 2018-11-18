Gündem / 18 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 37. Uluslararası İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'nı ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilecek "Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü" etkinliğine katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin dünyadaki yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Anadolu Ajansı, İstanbul'da ev sahipliği yaptığı Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) 27. Genel Kurulu ve Konferansı ile dönem başkanlığını, Ataşehir Sheraton Otel'de düzenlenecek programla Yunanistan'ın Atina-Makedonya Haber Ajansı ANA/MPA'dan devralacak.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile 20 Kasım Salı günü Antalya'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarına Konya'da yapacağı antrenmanla başlayarak, Antalya'ya gidecek.

(Konya/11.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta A, B, C ve D liglerinde oynanacak 7 maçla başlayacak.

3- Türk futbolunun duayen isimlerinden Metin Türel'in cenazesi, Levent Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(İstanbul/12.55) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Olimpiyat ve dünya şampiyonu efsane milli halterci Naim Süleymanoğlu, vefatının birinci yılında Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenecek törenle anılacak.

(İstanbul/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Hentbolda Erkekler Avrupa Challenge Kupası 3. tur ilk maçında Göztepe, Norveç temsilcisi OIF Arendal ile deplasmanda karşılaşacak.

(Arendal/20.00)

6- Hentbolda Kadınlar Avrupa Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında Yenimahalle Belediyespor, Azerbaycan temsilcisi Azeryol Bakü'yü konuk edecek.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

7- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası, Darüşşafaka Tekfen-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Basketbol-Beşiktaş Sompo Japan, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes ile Galatasaray-Afyon Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/Gaziantep/15.15/İstanbul/17.30/20.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 5. haftası, Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş maçıyla sona erecek.

(Bursa/17.30) (Fotoğraflı)

9- Voleybol Efeler Ligi'nde 6. hafta, Maliye Piyango-Jeopark Kula Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor, Arhavi Belediyespor-Ziraat Bankası, Tokat Belediyesi Plevne-Fenerbahçe ile Arkas Spor-Galatasaray müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/İstanbul/14.00/Artvin/Tokat/15.30/İzmir/16.00) (Fotoğraflı)

10- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 13. hafta maçları tamamlanacak.

11- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2018 sezonunun son yarışı Valencia Grand Prix'si koşulacak.

(Valencia/16.10)

ÖZEL HABER

1- Türkiye'ye doğrudan yatırımlarda Avrupa damgası

Türkiye'ye 2002'den bu yana toplam 201,3 milyar dolarlık doğrudan yatırım girişi gerçekleşirken 152,1 milyar dolarlık sermaye geldi

Ülkeye bu dönemde gelen sermayenin yüzde 73,8'i Avrupa ülkeleri kaynaklı oldu

Avrupa bölgesinde 16 yılda Türkiye'ye en fazla sermaye girişinin gerçekleştiği ülkeler arasında, 24,2 milyar dolarla Hollanda ilk sırada yer aldı

Bu dönemde ülkeye gelen uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 61,9'u hizmetler sektöründe gerçekleşti

(Dilara Zengin/Ankara)

2- "Ekmek fiyatlarında un bahane edilmesin"

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal:

"Yeni üretim dönemine kadar buğdaydan kaynaklanacak un fiyatları artışına, dolayısıyla ekmek fiyatlarında yükselişe gerekçe yoktur"

"Ekmek fiyatlarının buğday eksikliğinden artacağı endişesine mahal yok, durum kontrol altındadır. Un fiyatları bahane edilmesin"

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- Türk bilim insanları gıda morfinlerini parçalayan enzim üretti

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özlem Aytekin'in önderliğindeki ekip tarafından yapılan çalışmayla, gıda kaynaklı morfin etkisi gösteren opioidleri parçalayabilen enzim üretildi

Aytekin:

"Çalışmamız gıda morfinlerinin (ki soya morfini daha önce hiç çalışılmamıştı) gıda orijinli bir mikroorganizma tarafından üretilen bir enzimle parçalanmasını ortaya koyması bakımından bir ilktir. Ayrıca özellikle enzim üretiminde dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik bir çalışma olması ve ümit vadetmesi açısından önem arz etmektedir"

"Çalışmalarımızın sonucu bize böyle bir ürün ortaya çıkabileceğini gösterdi. Ümidimiz var, bu işi yapabilecek yeteneğimiz, kapasitemiz, bilgi birikimimiz de var ama bütçemiz oldukça kısıtlı"

"Bu konuda bize destek olunursa yerli olarak üretimi sağlanan enzimi ihtiyaç sahibi bireylerin kolayca ulaşabilecekleri şekilde hizmete sunabiliriz"

(Hatice Şenses/İstanbul)

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