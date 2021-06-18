GÜNDEM / 18 Haziran 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na iştirak edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na iştirak edecek.

(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Üsküdar'da Büyük Dönüşüm 5000 Yeni Konut Projesi" kentsel dönüşüm programına katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Faik Öztrak basın toplantısı yapacak.

(Gaziantep/10.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Samsun Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Samsun/12.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bursa İş Dünyası ile Buluşma programına iştirak edecek, Valiliğe, Belediye Başkanlığına, Vergi Dairesi Başkanlığına ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Bursa/10.30-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Macaristan'da Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya gelecek.

Muş, daha sonra Polonya'ya geçerek Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Jaroslaw Gowin ile görüşecek.

(Budapeşte/Varşova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT Elektrikli Scooter Lansmanı'na katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TOBB, mayısta kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri duyuracak.

(Ankara/10.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) ilk gününde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşma yapacak.

ADF, Liderler Oturumu'nun ardından paralel oturumlarla devam edecek.

(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aksaray'da Valiliği, Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edip İl Protokol İmza Töreni'ne katılacak; Nevşehir'de Valilik ziyareti ve İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak.

(Aksaray/12.30-15.00/Nevşehir/17.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'nda Türkiye, ikinci maçında Bosna Hersek'le karşı karşıya gelecek.

(Strazburg/13.00)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki 13. maçında Hollanda ile karşılaşacak.

(Rimini/22.00)

4- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) gruplarda ikinci maçlara devam edilecek, E Grubu'nda İsveç-Slovakya, D Grubu'nda Hırvatistan-Çekya ve İngiltere-İskoçya maçları yapılacak.

(Saint Petersburg/16.00/Glasgow/19.00/Londra/22.00) (Fotoğraflı)

5- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda 20 Haziran'da İsviçre ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

(Bakü) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "5 yıldızlı halk plajı" hizmeti yaygınlaştırılıyor

Turizmin yoğun yapıldığı yerlerde nitelikli ve verimli halk plajlarının oluşturulması için başlatılan proje kapsamında Antalya, Muğla ve İzmir'de Bakanlıkça hayata geçirilen halk plajlarına vatandaşlar kadar turistler de ilgi gösteriyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan:

"Vatandaşımıza 5 yıldız ayarında plaj hizmeti sunuyoruz. Vatandaşımızın memnuniyeti bizi mutlu ediyor. Dolasıyla bu tesislerin sayısını artıracağız"

Tatil için Eskişehir'den Antalya'ya gelen Gözde Bolu:

"Herkesin güzel tatil yapabileceği bir tesis olmuş. Bu kadarını beklemiyordum"

Giresunlu Yalçın Alim:

"Geçen yıl geldiğimde memnun kalmıştım. Bu sene de plajı tercih ettik"

(Ayşe Yıldız-Servet Tümer/Antalya)

2- Mobilyacılar 2022 yılı sonuna kadar 100 bin kişiye ek istihdam sağlamayı hedefliyor

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç:

"Mobilya sektörü toplumun çok geniş kesimine istihdam sağlıyor. Sadece mobilya mesleğiyle çalışan insan almıyoruz. Elektrikçi, mühendis, tasarımcı, e-ticaret uzmanları, bilgisayar mühendisleri de alıyoruz"

(Sinan Balcıkoca/Bursa)

3- GRAFİKLİ - Kovid-19 vaka sayısı 64 ilde azalırken 17 ilde arttı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 5-11 Haziran'ı kapsayan verilere göre, 100 bin kişideki vaka sayısı İzmir'de 9,19, İstanbul'da 8,73, Ankara'da 4,63 azaldı

Ülke genelinde vaka sayısının en fazla azaldığı şehir 30,69 ile Bilecik oldu

Vaka sayısı bir haftada 24,06 yükselen Kars, en fazla artışın yaşandığı il olarak kayıtlara geçti

(Ahmet Sertan Usul/Ankara)

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Kaynak: Anadolu Ajansı