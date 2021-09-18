GÜNDEM / 18 Eylül 2021

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşecek, Türkiye İhracatçılar Meclisi 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Tarım Bakanları Toplantısı son gün oturumlarıyla tamamlanacak.

(Floransa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Oymapınar, Güzelyalı, Karavca, Saraçlı ve Karaöz mahallelerinde incelemelerde bulunacak.

(Antalya/12.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 5. haftasına Demir Grup Sivasspor-Gaziantep, Kasımpaşa-Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş ve Adana Demirspor-Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/İstanbul/16.00/Antalya/Adana/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in 6. haftasında Eyüpspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Manisa-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçları yapılacak.

(İstanbul/16.00/Manisa/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ve TFF 3. Lig gruplarında yapılacak maçlarla 3. hafta mücadelesi başlayacak.

4- Ampute Milli Futbol Takımı, Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Rusya ile karşı karşıya gelecek.

(Krakow/18.30) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda 2021 Kadınlar Balkan Kupası'nda grup müsabakaları CSO Voluntari 2005-Aydın Büyükşehir Belediyespor ve OK Jedinstvo-Aris maçlarıyla Kuşadası Uğur İnan Spor Salonu'nda tamamlanacak.

(Aydın/15.00/19.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 1. Tur ikinci maçında Beykoz Belediyespor, Hollanda temsilcisi JD Techniek Hurry-up ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Emmen/21.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftasından 4 maç yapılacak.

ÖZEL HABER

1- "Tiyatro fabrikası"nda yeni sezon için kostüm ve dekor mesaisi

DT'nin Ankara ve Anadolu sahnelerinde sergilenen oyunların kostüm, aksesuar ve dekorlarının tasarlandığı Sanat Teknik Müdürlüğü yerleşkesinde şapkadan gelinliğe, müzik aletlerinden silaha, ayakkabıdan masklara kadar oyunculara büründükleri rol için yardımcı olan, seyirciyi anlatılan döneme götüren tüm malzemelerin yapımı yoğun tempoda devam ediyor

Sanat Teknik Müdürü Yardımcısı İlhan Ateş:

"Burası adeta bir fabrika gibi. Boya atölyesi, marangozhane, döşeme, demir, butafor, heykel atölyelerimiz, kadın erkek terzihanesi var. Tasarımcıların istediği çizimlere uygun üretimler yapıyoruz"

(Eda Özdener/Ankara)

2- Yurt dışından dolandırıcılık amacıyla gönderilen e-postalara dikkat

Yurt dışından, "iş teklifi", "yeşil kart", "para dağıtımı", "yakınınızdan miras kaldı" ve "hesabınıza para yattı" gibi ifadelerin yer aldığı farklı e-postalarla yapılan dolandırıcılık girişiminde artış yaşanıyor

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük:

"Vatandaşlarımızı, tüketicilerimizi bu tür e-posta mesajlarına karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu tür gereksiz e-posta mesajlarına itibar edilmemesini, linklere tıklanılmamasını, para transferi yapılmamasını ve kişisel bilgiler ile özellikle banka bilgilerinin kesinlikle gönderilmemesini öneriyoruz"

Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel:

"Türkiye 'oltalama' ismi verilen dolandırıcılık yöntemi konusunda siber saldırganların odağında"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

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