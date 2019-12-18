GÜNDEM / 18 Aralık 2019

18.12.2019 09:02 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:02

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'deki temaslarının ardından Malezya'ya geçecek.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Putrajaya'daki Başbakanlık Binası'nda Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i kabul edecek.

Erdoğan, Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile bir araya gelecek.

(Kuala Lumpur) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları Toplantısı ve TÜRKPA 9. Genel Kurul Toplantısı'na katılacak, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile ikili görüşmede bulunacak ve şehitlikleri ziyaret edecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Hotels Downtown'da, "Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki Eğitim Programı" tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-TBMM'den

Genel Kurulda, 2020 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin 5-13 maddeleri ele alınacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, güvenlik soruşturması usullerine ilişkin düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/11.00/17.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sheraton Hotel Ankara'da düzenlenecek 4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikasının (İNTES) Geleneksel Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, 2018 yılı eğitim harcamaları istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin görüşmeler Temsilciler Meclisi'nde başlayacak.

(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye'nin de eş başkanlığını yaptığı 1'inci Küresel Mülteci Forumu, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde sona erecek.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

(Trablus/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Hindistan'da vatandaşlık yasasına karşı düzenlenen protesto gösterileri izleniyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, DİB Göç ve Manevi Destek Merkezi'nde, "Dünya Göçmenler Günü" münasebetiyle düzenlenecek programa katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ'nün15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk ile eşi ve kızının, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan yargılandığı davanın görülmesine İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Zorlu PSM'de görme engelli çocuklarca sahnelenecek "Hababam Sınıfı Parıltısıyla" oyununu izleyecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanlığı ve UNICEF Türkiye Temsilciliği ortaklığıyla gerçekleştirilen Türk ve Suriyeli gençlerin çektiği fotoğraflardan oluşan "Gelecek Hayalleri" Fotoğraf Sergisi, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla İstanbul Havalimanı'nda açılacak.

Kasapoğlu, İstinye'deki Orhan Saka Amatörler Evi'nde amatör spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçlarında Anagold 24Erzincanspor-Beşiktaş, Keçiörengücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK-Kırklarelispor, Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor, Göztepe-Fatih Karagümrük, İstanbulspor-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

(Erzincan/13.00/Ankara/13.45/Gaziantep/14.30/Sivas/16.30/İzmir/18.30/İstanbul/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Futbolda Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 2019 FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda yarı finalde Meksika ekibi Monterrey ile İngiltere temsilcisi Liverpool karşılaşacak.

(Doha/20.30)

4- İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 10. hafta erteleme maçında Barcelona ile Real Madrid, Camp Nou Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Barselona/22.00) (Fotoğraflı)

5- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun aralık ayı olağan toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu 10. ve son hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, Rusya temsilcisi UNICS Kazan'a konuk olacak. D Grubu'nda ise Galatasaray Doğa Sigorta, Polonya ekibi Asseco Arka'yı ağırlayacak.

(Kazan/19.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

7- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 9. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, İtalya'nın Dinamo Sassari takımıyla deplasmanda karşılaşacak. B Grubu'nda Teksüt Bandırma, Belçika temsilcisi Telenet Giants'ı konuk edecek. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, İspanya ekibi Casademont Zaragoza ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Sassari/22.30/Balıkesir/20.00/Zaragoza/22.30) (Fotoğraflı)

8- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 2. hafta maçlarında Bahçeşehir Koleji, Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'i, Pınar Karşıyaka ise Rusya ekibi Enisey'i konuk edecek.

(İstanbul/17.00/İzmir/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 8. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Rusya temsilcisi Nadezhda ile deplasmanda karşılaşacak.

(Orenburg/17.00)

10- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçlarında BOTAŞ, Polonya temsilcisi CCC Polkowice'yi, Beşiktaş TRC İnşaat ise Fransa ekibi Roche Vendee'yi konuk edecek.

(Ankara/19.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

11- Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Halkbank, Rusya temsilcisi Zenit Kazan'ı ağırlayacak.

(Ankara/17.30) (Fotoğraflı)

12- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçlarında Eczacıbaşı VitrA, Polonya temsilcisi Budowlani'yle, Fenerbahçe Opet ise Finlandiya ekibi LP Salo'yla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Lodz/Salo/20.00)

13- Voleybolda CEV Kadınlar Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Slovakya temsilcisi Slavia EU Bratislava'yı ağırlayacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

14- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası 1. tur grup maçları başlayacak.

ÖZEL HABER

1- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Çiftçimizi enflasyona ezdirmedik"

"Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından bugüne kadar 160 bin üreticiden toplam 3,1 milyon ton ürün alımı yapıldı ve 5,6 milyar lira ödendi. Yani yapılan spekülasyonların aksine biz 2019'da fiyatları regüle ederek, çiftçimizi enflasyona ezdirmedik"

"Kırsal Kalkınma Destekleme Programı toplam 4,1 milyar lira tutarında yatırımla desteklenecek ve yeni 16 bin istihdam sağlanacak"

"Su ürünlerinde de ilkleri yapacağız. 16 bin 500 ton kapasitede Avrupa'nın ve ülkemizin ilk tarıma dayalı ihtisas organize su ürünleri yetiştiricilik bölgesi kurulacak"

(Deniz Çiçek/Mustafa Çalkaya/Ankara)

2- BM Barselona Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı Türkiye'de yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"Hem Akdeniz sularının hem Akdeniz kıyılarının korunması amacıyla yapılacak projelerin, alınacak tedbirlerin konuşulacağı 2021 yılındaki 22'nci Taraflar Konferansı, Antalya'da düzenlenecek"

"İklim değişikliği hakikaten milli güvenliğimizi ilgilendiren bir durum. Sadece bizim ülkemizi değil tüm dünyayı, tüm dünya ülkelerinde yaşayan vatandaşları ilgilendiren bir durum. Dolayısıyla iklim değişikliği ile ilgili mücadele noktasında her ülkenin kararlı bir duruşu sergilemesi gerekiyor"

(Yıldız Nevin Gündoğmuş-Ankara)

3- TEMA, gelecek yıl 1 milyon gönüllüye ulaşmayı hedefliyor

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç:

"TEMA Vakfının Türkiye'de başardığı en önemli konulardan biri gönüllü hareketini yerelleştirerek büyütmüş olmasıdır. TEMA Vakfı, 27 yıldır yaptığı çalışmalarla Türk halkına mal olmuş bir vakıf olarak faaliyetlerini sürdürüyor"

"Ne kadar çeşitli olursanız, o kadar güçlü oluyorsunuz. Doğa biyoçeşitlilikle bunu o kadar net söylüyor ki. Daha güçlü olmanız için daha çeşitli olmanız gerekiyor. Türkiye toplumu da buna o kadar uygun ki. Ayrılıklarımızı değil de ortak noktalarımızı belirleyip onların üzerine gidip beraber çalışabilirsek, Türkiye büyük sıçramalar yapabilir"

"Koruma odaklı bakmalı ve koruma-kullanma dengesini yapacağımız yatırımlarda çok iyi çalışmalıyız. 'Yatırım, o yatırımı yapan insana çok paralar kazandırabilir ama toplumdan, bölgeden ne götürüyor? Biz, bunu yerine koyabilecek miyiz, nasıl koyacağız, ne kadar zamanda koyacağız?' Ülkemizin iyiliği için bu hesabın çok doğru ve dikkatli yapılması lazım. Her tüketimin, her yapılan işin doğaya etkisi var ve üretim, koruma kullanma dengesi dikkate alınarak yapılmalı"

(Andaç Hongur/İstanbul)

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Kaynak: AA