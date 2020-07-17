GÜNDEM / 17 Temmuz 2020 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valiliği, belediye ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, devam eden proje alanlarında incelemelerde bulunacak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasının açılışını yapacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valiliği, belediye ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, devam eden proje alanlarında incelemelerde bulunacak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasının açılışını yapacak.

(Osmaniye/11.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Onur Ramazan Bayram'ın Alaşehir'deki cenaze törenine katılacak.

(Manisa/13.17) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İstanbul Havalimanı Müzesi"nin açılışını yapacak, İzmir Ilıca Halk Plajı'nda düzenlenecek Mavi Bayrak Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/İzmir/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu Valiliği ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, ardından Bolaman Projesi Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ordu/10.45/11.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) Tanıtım Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistikleri ile mayıs ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, 2019 yılı uluslararası göç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASI

1- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, ekonomiyi kurtarma programı ve bütçeyi görüşmek üzere bir araya gelecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot komiser yardımcısı Samet Üstüner ve polis memuru Mustafa Keskin için cuma namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Van ve Siirt'te şehit düşen polislerin memleketlerindeki cenaze törenleri izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- TFF 1. Lig'de normal sezonun 34. ve son haftası, Ekol Göz Menemenspor-Altınordu maçıyla başlayacak.

(İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Türk bilim insanları kanserle savaşacak uyuyan hücrelerin şifrelerini keşfetti

Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Güneş Esendağlı ve ekibi tarafından bağışıklık sistemi hücreleri üzerine yapılan çalışmada, kanser hastalarının kanında bulunan ve kanserle savaşma kabiliyetini yitirmemiş olduğu belirlenen yeni hücre tespit edildi

Prof. Dr. Güneş Esendağlı:

"Kanser hastalarının topladığımız bağışıklık hücrelerini, farklı tekniklerle karakterize ettik. Bu hücrelerin içinde 20 binden fazla gen ifadesinin nasıl değiştiğini gördük. Diğer hücrelere göre nasıl farklı davrandıklarını, kanserle savaşta bağışıklık sistemini destekleyip desteklemediklerini gösterdik"

"Monosit dediğimiz bağışıklık hücre grubuna ait bu yeni tipteki hücreleri çeşitli tekniklerle belirledik ve topladık. Saflaştırdık, sağlıklı kişilerde göz ardı edilebilecek kadar az olduğunu, kanser hastalarında arttığını gördük"

(Duygu Yener/Ankara)

2- İngiliz turistler için de güvenli tatilin adresi Türkiye oldu

Türkiye'ye önceki yıllarda gelen İngiliz turistlerin büyük bölümünün tercih ettiği Muğla, yine bu ülke vatandaşları için gözde tatil merkezleri arasında yer alıyor

İngiliz turist Tommy Doffie:

"Evimde daha az güvenliyim, Türkiye'de kendimi daha güvenli hissediyorum"

Turist Gvant Wills:

"Salgın döneminde de Türkiye güvenli ve çok misafirperver olduğu için burayı tercih ediyorum"

(Durmuş Genç/Muğla)

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Kaynak: AA