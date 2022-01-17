İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gidecek.
ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gidecek. Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı yapması bekleniyor
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-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, restorasyonu tamamlanarak güçlendirilen Tarihi Şile Deniz Feneri'nin açılış törenine katılacak, Şile Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, esnafla bir araya gelecek, su ürünleri kooperatifine ziyaret gerçekleştirecek
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