İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gidecek.

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gidecek. Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı yapması bekleniyor

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-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, restorasyonu tamamlanarak güçlendirilen Tarihi Şile Deniz Feneri'nin açılış törenine katılacak, Şile Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, esnafla bir araya gelecek, su ürünleri kooperatifine ziyaret gerçekleştirecek


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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gidecek.

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